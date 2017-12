Čo počúvame

Čo znamená dobrý pop? Ťažko ho presne definovať, ale určite nie je tak plytký, ako náš socpop, tuhý ako Britney Spearsová, ani vtieravý ako nejaká odrhovačka z reklamy.

25. nov 2009 o 0:00 peb

Nesúhlasím ani s názvom inteligentný pop. Aby ste napísali dobrú pesničku, na to totiž treba mať talent aj dobrý vkus. Keby to záviselo iba od inteligencie, hudbu by asi robili vedci. Ako by to preboha vyzeralo?! Asi ako pravítkový pop, možno.

No jednu definíciu dobrého popu mám. Zosobňuje ju pre mňa kapela The Killers. Na ich hudbe je zaujímavé, že táto kapela z Las Vegas síce vyrástla na britskej nezávislej scéne 80. rokov, ale na poslednom Day and Age znie skôr ako skomolenina Pet Shop Boys, Duran Duran a U2.

To však neznamená, že to nakoniec môže znieť zle. Naopak. Brandon Flowers a spol. vediať skladať výborné pesničky, ktoré by možno nejaký alternatívec odvrhol, ale tie sa nepresadzujú na základe toho, ako často ich hrali rádiá, ale jednoducho preto, že sú dobré. The Killers, ale aj U2 alebo Amy Winehouse stále dokazujú, že pop nemusí byť sprosté slovo.

Pozrite si najnovšie DVD The Killers z koncertu v londýnskej Royal Albert Hall. Veľa pozlátka, ale aj zlata zároveň.