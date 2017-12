Chystá sa k nám Pat Metheny aj Kiss

Uvidíme dve slovenské koncertné premiéry svetoznámych mien.

26. nov 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Už viete, čo budete robiť napríklad takého 26. februára alebo 29. mája? Ak máte radi hudbu a budete v Bratislave, môžete sa vybrať na dva koncerty.



BRATISLAVA. Začalo sa to stretnutím s gitaristom Andrejom Šebanom. „Vo februári sem príde Pat Metheny, už to má aj na webstránke," prehodil medzi rečou. Je to pravda, jeho svetoznámeho kolegu konečne uvidíme naživo.

A vzápätí prišiel e­mail, ktorý potvrdil, že na budúci rok zažijeme ďalšiu slovenskú premiéru dôležitého hudobného mena - skupiny Kiss.

Kto, kedy, kde a za koľko

PAT METHENY

26. február 2010

Incheba

Vstupenky od 35 eur

KISS 29. máj 2010

open–air koncert

(niektorý z futbalových štadiónov)

Vstupenky od 29 eur

Gitarový veľmajster

O návšteve Pata Methenyho (55) sa šírili fámy už niekoľko rokov. Najväčšie šance sa dávali festivalu Bratislavské jazzové dni, no napokon to bude samostatný koncert začiatkom roka. Samostatný v pravom zmysle slova - slávny virtuóz sa totiž na Slovensku zastaví v rámci turné so svojím sólovým projektom Orchestrion.

Ide o unikátnu záležitosť. Povestný milovník najrôznejších bizarných nástrojov si tentoraz pripravil „mechanicky riadený sólo band". Vyzerá ako klavír v kombinácii so skriňou a znie ako púťové a cirkusové kapely. Orchestrióny boli populárne hracie automaty, ktoré sa objavili v 19. storočí, ako s nimi dnes nakladá Metheny, bude nepochybne zaujímavé. Aj preto, že americký gitarista nie je typom čudáckeho experimentátora, ale hľadačom nových zvukov a krásy. Nie náhodou bol tridsaťkrát nominovaný na Grammy v dvanástich rôznych kategóriách.

Prvýkrát sa na scéne zviditeľnil ako originálny hráč a skladateľ už v roku 1974. Začínal ako džezmen, no melodické cítenie ho priviedlo k čerpaniu z rôznych vplyvov od ľudovej hudby až po klasiku. Dnes päťdesiatnik má vlastnú kapelu, ako vyhľadávaný sideman hral s desiatkami slávnych i dôležitých mien (v zozname nájdete Jaca Pastoriusa, Herbieho Hancocka, no napríklad aj Joni Mitchellovú).

Už je dávno žijúcim klasikom, ktorý však nechce žiť len z minulosti, čo dokazuje aj bratislavský koncert. Mal by na ňom predstaviť najmä nový album naplánovaný na január, no príde aj na staršie kusy.

Starý metalový bozk

Boli štyria, začínali paralelne s Methenym a boli tiež zjavením, len iného druhu. Americká skupina Kiss vystupovala našminkovaná v nezameniteľných kostýmoch a bola jednou z prvých, ktorej pesničky zaujímali nielen metalové publikum.

V 80. rokoch prísť, pochopiteľne, pre železnú oponu nemohli, no táto premiéra sa tiež mohla uskutočniť skôr než v máji 2010. Ale na druhej strane - kapela po ďalšom comebacku opäť používa starý imidž a okrem nového albumu Sonic Boom by mala zahrať aj hitovky ako Lick It Up, Crazy Crazy Nights či God Gave Rock & Roll To You.