Posledná Pecha Kucha predstaví aj českých tvorcov

Záverečná tohtoročná Pecha Kucha Night Bratislava privíta svojich divákov v jednej z posledných industriálnych stavieb v Bratislave - v Gallérii Cvernovka na Páričkovej ulici č. 18 (pre mapku cesty do galérie kliknite sem).

Vo štvrtok 26. novembra 2009 od 20:20 svoju predchádzajúcu i súčasnú tvorbu a zameranie predstavia nasledujúci hostia: bizarrepublic, Boris Meluš, Jan Vasilko, Martin Špirec, Martina Matlovičová Králová, Mira Keratová, OFFICE 110, Olja Triaška Stefanovič, opočenský valouch architekti (CZ), Peter Varga, PMA / Peter Moravčík, Robert V. Novák (CZ), Stanica Žilina-Záriečie a Zuzana Veselá (CZ).

V rámci programu do tanca odposluchu zahrá DJ Reverend. Fanúšikovia dizajnu budú mať možnosť zakúpiť a odniesť si kúsok umenia z dizajn shopu, fanúšikovia jedla sa budú môcť inšpirovať food stylingom z ateliéru Plan C.

Predpredaj prebieha v v Designshope Čerstvý dizajn - Galéria Medium, Hviezdoslavovo nam. 18 a v kníhkupectve Ex Libris, Prepoštská 4. Vstupenky si môžete zakúpiť i na mieste podujatia pred jeho začiatkom v budove Cvernovky na Páričkovej ulici č. 18 (za Autobusovou stanicou Mlynské Nivy smerom k hotelu Dukla).

Čo je to Pecha Kucha?



Novodobý ošiaľ má názov Pecha Kucha Night (čítaj: peča kuča) a po Tokiu, New Yorku, Londýne, Prahe, Varšave, Budapešti, Dillí, Bogote a Tasmánii sa chystá aj na Slovensko. Čo sa vlastne pod týmto čudným názvom, pochádzajúcim z japončiny, skrýva?



Ide o podujatie, kde sa neformálnym a živým spôsobom predstaví zhruba 14 architektov, dizajnérov, umelcov, teoretikov a iných kreatívnych typov. Prednášajúci majú k dispozícii presne ohraničený formát 20 obrázkov, z ktorých každý zostáva na premietacom plátne 20 sekúnd. Každý hosť teda disponuje časovým priestorom 6 minút 40 sekúnd, počas ktorého musí povedať a ukázať všetko, čo považuje za dôležité – novú budovu, projekt mestského parku, kus nábytku či umelecký koncept. Po necelých siedmich minútach sa jeho chvíľa končí a divák je už vnorený do nápadov ďalšieho hosťa. Dojmy z predstavených ideí a projektov však všetkým zostanú v hlave minimálne do ďalšej Pecha Kuchy.



Tajomstvo úspechu podujatia je práve v jeho časovej ohraničenosti, ktorá zaručuje rýchly spád, pútavosť a neustálu zainteresovanosť diváka do deja. Celkový zážitok by sme mohli prirovnať k súťaži v slam poetry, zmiešanej so seansou nejakej hlučnej sekty, s pridanou štipkou edukatívnosti.



Na Pecha Kucha Night sa môže zúčastniť každý, kto sa prihlási. Okrem začínajúcich tvorcov sa tu predstavil aj Jan Kaplický, Klein Dytham (duchovný otec podujatia) či Toyo Ito.



Silvia Peťková