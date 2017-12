Moje zvieratá tvrdia: Neverte ideológii!

So Slavenkou Drakuličovou o jej knihách, vojne v bývalej Juhoslávii a o tom, prečo je pesimistkou aj optimistkou.

27. nov 2009 o 0:00 Jana Cviková

Chorvátska spisovateľka, kritička nacionalizmu SLAVENKA DRAKULIČOVÁ hovorila na Stredoeurópskom fóre v Bratislave aj o tom, že „neprítomnosť historickej vedy a zmes ideológie a pamäti je jednoducho smrteľná". Na čítaní v Ex Café predstavila preklad svojej najnovšej knižky, inšpirovanej Orwellom.



Čo bolo pre vás impulzom na napísanie knižky Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa?

„Britské vydavateľstvo Seagull Books sa rozhodlo vydať k 20. výročiu pádu Berlínskeho múra sériu ôsmich kníh. Keď som editorovi poslala tri zvieracie príbehy o Československu, Rumunsku a Poľsku, veľmi sa potešil."

Prečo ste sa rozhodli prerozprávať tie príbehy z perspektívy zvierat?

„Predpokladala som, že k tomuto výročiu sa napíše veľa memoárov, esejí, analýz a podobne, a chcela som napísať niečo úplne iné. A okrem toho je oveľa zábavnejšie nazerať na historické udalosti zo zvieracej perspektívy. Napokon, bájky majú v literatúre dlhú tradíciu. Dnes nie sú veľmi v móde, možno preto, že obsahujú morálne posolstvo - to moje znie: neverte ideológii!"

Kto je najdôležitejšou cieľovou skupinou tejto knihy?

„Pri písaní som nemala žiadnu konkrétnu predstavu. No neskôr som si uvedomila, aké boli pre mňa nudné hodiny dejepisu. A tak som si povedala, že táto kniha by mohla poslúžiť ako úvod do komunizmu na stredných či na vysokých školách. Podľa aktuálnych výskumov dnešní mladí ľudia o komunizme toho veľa nevedia."

Toto je prvá vaša kniha, ktorá bola preložená do slovenčiny, v češtine vyšli dve. Nedávno ste spomínali, že v bývalých komunistických krajinách vaše knihy veľmi nevydávajú. Čo si o tom myslíte?

„Kedysi to bola pravda, ale už to neplatí. Zjednodušene by sa to dalo vysvetliť tak, že my z východnej Európy sme sa nikdy veľmi nezaujímali o seba navzájom. Samozrejme, Hašek, Hrabal či Kundera vyšli napríklad v bývalej Juhoslávii, ale okrem nich toho už veľa nevyšlo. Každá z týchto krajín sa pozerá skôr na Západ."

Ako je možné, že v takej krajine, akou bola bývalá Juhoslávia, ktorá mala otvorené hranice a nebola súčasťou sovietskeho bloku, sa politická situácia zvrtla tak, že pád Titovho režimu sa napokon skončil vojnou?

„Toto je otázka, ktorú dostávam najčastejšie. Dám vám veľmi jednoduchú - až priveľmi jednoduchú! - odpoveď, ktorá je však v podstate pravdivá. Som presvedčená, že vysvetlenie spočíva v tom, aký veľký rozdiel bol medzi bývalou Juhosláviou a krajinami sovietskeho bloku: rozdiel v lepšej životnej úrovni a vo väčšej slobode cestovania. Žili sme si veľmi dobre, a tak sme nepociťovali potrebu organizovania demokratickej politickej alternatívy. Keď sa komunizmus zrútil, jedinou politickou 'alternatívou', ktorá bola dobre zorganizovaná, boli nacionalisti. Zaviedli nás priamo do vojny."

Aké sú reakcie na vašu knihu o vojnových zločinoch Neublížili by ani muche?

„Je preložená do mnohých jazykov, v západnej Európe som za ňu dostala niekoľko ocenení. V Chorvátsku síce vyšla, ale žiadne nadšené prijatie sa nekonalo. Vlastne na ňu nebola takmer žiadna reakcia, čo som si pre seba interpretovala ako dobrý znak. Prinajmenšom ma za ňu nenapadli."

Zdá sa, že najpopulárnejšia je vaša kniha Ako sme prežili komunizmus. Prečo je to podľa vás tak?

„Aj keď táto kniha vyšla už pred 17 rokmi, je stále obľúbená. Najmä v USA ju využívajú na stredných a vysokých školách. No neviem, či je najznámejšou. Napríklad vo Švédsku je najpopulárnejší Balkánsky expres, to je moja prvá kniha o vojne. V Chorvátsku je zasa najznámejší román o Fride Kahlo."

Pred 15 rokmi ste v rozhovore pre Aspekt povedali, že ste pesimistka vo vzťahu k vojne, politike aj feminizmu. Vo vašich knihách je však aj veľa optimizmu...

„Máme demokraciu, ale ešte nedozretú. Máme aj kapitalizmus, ale je to kovbojský kapitalizmus. Ženy sú emancipované, no zároveň sú ohrozené ich práva atď. To sú dôvody na to, aby som bola pesimistkou, ale aj optimistkou, lebo existuje nádej, že sa to zmení. Za čias komunizmu žiadna taká nádej neexistovala."