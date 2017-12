Living Colour privážajú nový album

Slávna americká štvorica odohrá v piatok už svoj štvrtý koncert na Slovensku.

26. nov 2009 o 16:43 peb

Slávna americká štvorica odohrá v piatok svoj štvrtý koncert na Slovensku.

BRATISLAVA. „Slovenské publikum je skvelé, inteligentné, ale aj vášnivé. Vždy sme u vás zažili pekné časy, cítil som, že sme s ľuďmi prepojení," povedal vlani SME gitarista Living Colour Vernon Reid.

To je jeden z hlavných dôvodov, prečo táto slávna skupina vystúpi u nás už po štvrtýkrát. Tentoraz privezie so sebou okrem hitov aj ich najnovší album The Chair In The Doorway.

Štvorica sa tentoraz predstaví v bratislavskom Heineken Tower Stage (začiatok je o 20.00 h) a príde opäť v pôvodnom zložení. Okrem Reida Living Colour tvorí spevák a niekdajší herec Corey Glover, basgitarista Doug Wimbish a bubeník Will Calhoun.

Kapela z New Yorku sa presadila koncom 80. rokov debutovým albumom Vivid, ktorý jej priniesol ich prvý a možno aj najväčší hit Cult Of Personality. Living Colour zmiešali čiernu hudbu s bielym rockom a alternatívou a vytvorili tak nový hudobný štýl.

„Naša kapela, to je vlastne taký rokenrolový mixtape. Boli sme ovplyvnení rôznymi hudobníkmi od Jamesa Browna cez Led Zeppelin, Jimmiho Hendrixa, Talking Heads, Sex Pistols až po černošských džezmanov. Boli to veci, ktoré sme milovali. Ale nechceli sme len imitovať alebo kopírovať našich hrdinov. Chceli sme robiť svoje veci, rovnako, ako oni robili svoje," povedal pre SME Reid.

Skupina sa v súčasnosti môže pochváliť novým albumom The Chair In The Doorway, ktorý nahrávala aj v Prahe. O novinke hovoria ako o rockovej hudbe s titulkami vytrhnutými z hlavného spravodajstva.

Za všetky skladba Behind the Sun opisuje fyzickú, no najmä psychickú devastáciu v New Orleanse a to, čo sa od hurikánu Katrina počas troch, štyroch rokov udialo. „Veľa sa v skutočnosti nezmenilo. Chamtivosť a korupcia sú hlavnými témami kraľujúcimi v poslednom čase spravodajstvu vrátane takzvaných zlatých padákov pre ľudí, čo sú na vrchole, aby na ňom naďalej zotrvali. V takomto svete žijeme," povedal Corey Glover.