Bohemian Rhapsody v podaní bábok Muppets je hitom

Nové hudobné video, ktoré naspievali bábky Muppets na pesničku Bohemian Rhapsody od skupiny Queen, sa stalo trhákom na internete. Klip videlo už takmer 800.000 ľudí.

27. nov 2009 o 17:30 TASR

LONDÝN. Nové hudobné video, ktoré naspievali bábky Muppets na pesničku Bohemian Rhapsody od skupiny Queen, sa stalo trhákom na internete.

Epická rocková hymna dostala v prevedení týchto milých postavičiek nový jedinečný štýl. Klip sa stal hneď hitom na internete a videlo ho už 500-tisíc ľudí. Gonzo a jeho skupina spievajú a tancujú na klasiku 70. rokov.

V texte piesne urobili niekoľko zmien. Namiesto pasáže, kde sa spieva, ako mama zabila muža, priložila mu zbraň k hlave, stlačila spúšť, opakujú slovo mama. Potom príde Fozzie Bear a namiesto "let me go" (nechaj ma ísť) spieva "let me joke" (nechaj ma žartovať).

Song vydali pôvodne v roku 1975 a je v Británii tretím najpredávanejším singlom všetkých čias.