Najlepší gitarový riff všetkých čias vraj zahral Jimi Hendrix

Muzikant, ktorý zomrel vo veku 27 rokov, nahral legendárnu pätnásťminútovú skladbu Voodoo Child a práve v nej použil riff, ktorý vraj nemá v hudobnej histórii obdobu.

28. nov 2009 o 15:00 SITA

Top 10 najlepších gitarových riffov podľa Music Radar: 1. Jimi Hendrix - Voodoo Child 2. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine 3. Led Zeppelin - Whole Lotta Love 4. Deep Purple - Smoke On The Water 5. Derek and The Dominos - Layla 6. AC/DC - Back In Black 7. Metallica - Enter Sandman 8. The Beatles - Day-Tripper 9. Nirvana - Smells Like Teen Spirit 10. The Rolling Stones - I Can't Get No Satisfaction

BRATISLAVA. Autorom najlepšieho gitarového riffu hudobnej histórie je podľa prieskumu britského webového portálu Music Radar Američan Jimi Hendrix.

Muzikant, ktorý zomrel v roku 1970 vo veku 27 rokov, nahral dva roky pred smrťou legendárnu pätnásťminútovú skladbu Voodoo Child a práve v nej použil riff, ktorý podľa Music Radar nemá v hudobnej histórii obdobu. Pieseň sa nachádza na jeho albume Electric Ladyland (1968).

Na druhom mieste sa v ankete umiestnil singel Sweet Child O' Mine americkej rockovej skupiny Guns N' Roses. Autorom oceneného riffu je gitarista Slash, ktorý dnes v kapele už nepôsobí a momentálne pripravuje sólový album.

Na tretej priečke je Whole Lotta Love od Led Zeppelin. Blysol sa v nej inštrumentalista Jimmy Page.

V Top 10 majú svoje svetoznáme kúsky aj Deep Purple (Smoke On The Water), AC/DC (Back In Black), Metallica (Enter Sendman) alebo Nirvana (Smells Like Teen Spirit).

Z novších nahrávok sa najvyššie umiestnili Muse so skladbou Plug in Baby (11. miesto) a The White Stripes, ktorým patrí za Seven Nation Army 15. pozícia.