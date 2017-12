Filmový svet v zmätku

Na festival do Bratislavy prišla aj slávna herečka Hiam Abbass.

30. nov 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Ozvali sa jej Spielberg, Iňárritu aj Jarmusch. Palestínska herečka Hiam Abbass nepopiera, že život jej zmenil 11. september.

BRATISLAVA. Z cestovného pasu by ste o nej asi veľa nezistili. Herečka Hiam Abbass sa narodila v Nazarete, vyrástla v palestínskej rodine a domčeku pri libanonských hraniciach, v mladosti odišla do Londýna a dnes už dvadsať rokov žije v Paríži.

Nakrúca s Arabmi, v Izraeli, s európskymi režisérmi aj v Hollywoode. Podmienky si pritom nedáva, hádam len jednu alebo dve: nech tie filmy prekračujú hranice, nech nepoznajú národnosti a nech rozprávajú o človeku.

Na Medzinárodný filmový festival Bratislava prišla ako hviezda, ktorou je minimálne od roku 2002. Vtedy nakrúcala tuniský film Červený satén - zhodila v ňom zo seba niekoľko vrstiev šiat, aby sa stala kabaretnou tanečníčkou. Teda nespútanou zmyselnou slobodnou ženou.

V jednom vreci

So svojou krásou by mohla hrať romantické postavy, lenže, tá sláva prišla až po 11. septembri. Volali jej preto režiséri, čo sa chceli aspoň zľahka dotknúť politických konfliktov a pozrieť sa, ako to vyzerá tam, kde sa ľudský život zmieta vo viere, zúfalstve, nenávisti, pochopení i nepochopení. „Začali sa nakrúcať filmy, ktoré boli citlivejšie voči Arabom a voči tomu, aký obraz sa o nich do sveta šíril," povedala Hiam Abbass v Bratislave. „Napriek tomu vznikol zmätok identít, málokto rozlišuje medzi Afgancom a Egypťanom, kresťanom z Palestíny a islamským teroristom. Všetci sme v jednom vreci."

Pre ňu samú znamenal 11. september viac pracovných príležitostí v Amerike, hoci to vraj hovorí len ako vtip. Pred pár rokmi bola v našich kinách dráma Paradise Now, nominovaná na cudzojazyčného Oscara. Hiam v nej dostala úlohu matky samovražedného atentátnika a vraví, že tam si ju všimol Steven Spielberg. Veľkú rolu vo filme Mníchov pre ňu nemal, ale poprosil ju, aby mu robila poradkyňu. A ozval sa aj Alejandro González Iňárritu, keď v Hollywoode chystal Babel. Hiam odcestovala do Maroka a tam pre neho pripravovala nehercov na ich prvé filmové roly.

Späť do Palestíny

Čaro tej práce jej našepkalo: nakrúť aj ty nejaký taký zmysluplný film! „Nakrútim ho, keď dospejem a odvážim sa zostúpiť do svojho vlastného príbehu. Chcela by som ho svojim divákom vyrozprávať úprimne," hovorí Hiam Abbass, osobnosť hneď na pohľad, na plátne aj naživo.

Ešte bude potrebné, aby mala čas, spresňuje, herecká misia pokračuje. Nedávno dokončila s Jimom Jarmuschom Hranice ovládania, teraz robí s Julianom Schnabelom. Režisér drám Basquiat, Kým sa zotmie a Skafander a motýľ je Američan, vo filme Miral však odvezie späť do Palestíny. Hiam bude hrať Hind Husseini. Ženu, ktorá vraj pre Palestínu znamenala toľko čo Ghándhí pre Indiu.