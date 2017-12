Sladko absurdné hry tejto sezóny

Trnavský Ponor režiséra Blaha Uhlára s divadlom Disk treba vidieť.

30. nov 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

Výhľad, Plazenie, Nádych, Ponor. To už je celkom slušná pohybová zostava. Zároveň ide o názvy inscenácií, ktoré mapujú cestu divadla Disk od momentu, keď sa medzi jeho členov vrátil režisér Blaho Uhlár, známy z pôsobenia v kultovom divadle 90. rokov Stoka.

Začal tu nanovo, triezvo, od piky. So štátnou aj ľudskou podporou, dúfajme, že nie bez viery, ale bez ilúzií, pritom okázalo otvorený stretu duší v dobrom aj v zlom. V hre Ponor so sarkastickým podtitulom Sladké hry minulej sezóny je generácia mladých hercov v prevahe. Diskári sa však hlásia k dôležitej inscenácii Ochotníci z roku 1987.

Ide o prvý uhlárovský počin tohto súboru v podobe netradičného, autorského divadla, kritikou už vtedy označovaného za zásadný, výnimočný a ojedinelý projekt, schopný hovoriť súčasným jazykom o súčasných problémoch. Tak ako vtedy sa herci a režisér sústredili na vzťahy vo vnútri súboru i mimo neho, pokúsili sa do nich opäť ponoriť, teraz už v inej klíme a v inom zložení. Hra je opäť skladbou, viazanou radom dynamicky usporiadaných scénok.

Príznačným a neúprosným štartom je výstup s názvom Hľadanie kolegu, pevným a krehkým zároveň je záverečný O rakovine. Medzitým sa na scéne stretávajú postavy v na mieru šitých smutno-smiešnych situáciách. Podarená je tá s motorkou, potom tá s prsiami alebo na výsluchu, či so Seifertom. Kumulácia vulgarizmov je občas na hrane, čo nemusí odradiť, ale ani nadchnúť. Hľadať silu, mieru, efektívnosť a hlavne využiť fantáziu v tomto ohľade by sa mohlo v budúcnosti vyplatiť.

Hoci sa pohybujeme v už tradičnom postupe dnes už nie ojedinelého typu autorského divadla, stále výraznejšiu stopu tu zanecháva myslenie mladých hercov. Viaceré dialógy sú v porovnaní s predošlými pokusmi lepšie vypointované a ešte absurdnejšie uchopené.

Za tvorbou divadla Disk cítiť systematickú prácu, ktorá má svoj vývoj aj svoje opodstatnenie. Kam povedie posun v hlavách hercov pod Uhlárovým vedením, ukáže čas, priestor, peniaze a ďalšie súradnice súčasnosti. Smerom do ničoty to nie je, na to berme jed. Či už dáme bokom sympatie, alebo nesympatie k jeho tvorbe, nie je dôvod maličké štúdio v podzemí kultúrneho domu na Kopánke obísť.

Disk ostáva jednou zo zásadných alternatív divadla na Slovensku. Tú treba vidieť a šíriť.