Slávik: trochu stužková, trochu SuperStar

Atmosféra maturitných večierkov aj súťaže postavenej na cudzích hitoch. Taký bol Slávik 2009.

30. nov 2009 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Naposledy sa Sláviky dávali českým aj slovenským hudobníkom naraz ešte za spoločného štátu. Cez víkend sa to stalo znovu - Markíza a Nova vysielali priame prenosy z galavečerov v oboch štátoch. Ich výsledky jasne ukazujú rozdiely v masovom vkuse.

Kým v Čechách zjavne hlasujú skôr ľudia v strednom a staršom veku, u nás posielajú najviac hlasov tínedžeri. Českými slávikmi sú tradične stali Karel Gott, Lucie Bílá a Kabát, na Slovensku sa najviac páčia Zuzana Smatanová, Peter Cmorik a Desmod.

Slávik 2009 - výsledky

Speváčka roka

1. Zuzana Smatanová (16 697 hlasov)

2. Jana Kirschner (14 139)

3. Katarína Knechtová (13 139)



Spevák roka

1. Peter Cmorik (15 803)

2. Miroslav Žbirka (11 886)

3. Richard Müller (6 325)



Skupina roka

1. Desmod (24 974 hlasov)

2. Elán (8340)

3. Gladiator (7861)



Objav roka - Horská chata (3347 hlasov)

Skokan roka - Mária Čírová (2029 hlasov) Rádioslávik - Jana Kirschner - Pokoj v duši Hit roka - Jana Kirschner - Pokoj v duši

Novinky, prekvapenia, príhovory a trapasy

Desmod doplatil na novinku v pravidlách, keď líder kapely nemohol byť nominovaný v speváckej kategórii, vďaka čomu si bronzového Slávika odniesol Richard Müller. Kuly by veľmi pravdepodobne získal viac hlasov. Spestrením bolo aj SMS hlasovanie, ktorým sa dali ovplyvňovať výsledky ešte počas priameho prenosu.

Asi najväčším prekvapením bol neúspech No Name. Že ich predskočí ešte Gladiator, s tým asi sotva kapela okolo Igora Timka rátala. „Som rada, že som nominovaná s týmito úžasnými speváčkami, sme pýchou Slovenska," povedala Jana Kirschner, ktorá v ženskej kategórii vytlačila z medailových pozícií Zdenku Prednú. Podarilo sa jej to najmä vďaka hitovke Pokoj v duši z rovnomenného filmu, ktorá je aj nahranejšou skladbou roka.

Meky Žbirka pri preberaní strieborného Slávika vyhlásil, že to naozaj nečakal. Nebolo jasné, či naráža na tradičný príhovor Karla Gotta (tento rok už 35. v poradí), alebo výkon Juraja Mokrého. Moderátorská dvojica, ktorú Mokrý vytvoril s mladou herečkou Zuzanou Šebovou, už svojimi prvými vstupmi udala atmosféru, ktorá bola stužkovou a SuperStar zároveň.

Stužkové mávajú lepšie aj horšie momenty, presne tak to bolo aj teraz. Hraná hystéria mladej moderátorky a niektoré pokusy o vtip jej kolegu boli na hranici trápnosti, ale na našich obrazovkách sme už ozaj zvyknutí na všeličo. Spoveď Cmorika, ktorý sa nedostal k slovu, bola z tých lepších zábleskov, imitácia Žbirkovho rozhovoru s Müllerom zase menej vydareným.

A potom prišla naozajstná stužková. Trio Jožo Ráž, Ján Baláž a Vašo Patejdl sa objavilo bez nástrojov a ešte nepochopiteľnejšie začalo najskôr spievať staré svetové hity. Spievať je silné slovo, to bolo trápenie, nepodarený revival band. Pri počúvaní Hotelu California od Eagles sa to už nedalo vydržať. Bolo až smutné, čo zostalo z kedysi takej populárnej kapely.

Smiešne vyznel refrén v duete Rytmusa s Tinou na polovičný playback. Od tohto rappera sme zvyknutí na úplne iné polohy, než je romantický chalan. Pobavila aj šéfredaktorka najčítanejšieho denníka, keď vyhlasovanie jednej z kategórií uviedla slovami: „Urobíme to rýchlo a bezbolestne, ako je naším zvykom." Aj mnohí muzikanti, ktorí sedeli v sále, majú s bulvárom totálne odlišné skúsenosti.

Retrovečer bez konkurencie

Markíza spolu s Forzou pripravili sobotňajší večer v štýle retro, v ktorom často zneli staré svetové hity. Tiež trochu nepochopiteľné rozhodnutie, úplne by stačila Sweet Child Of Mine od Guns N' Roses v podaní Zuzany Smatanovej a možno ešte vsuvka z Jacksonovho muzikálu, ktorý u nás čoskoro uvidíme. Coververzia Beatles nemala zaznieť vôbec, Mokrého pokus o pesničku Princa by sa tiež dal oželieť. Mokrého problém bol, že chcel všetko - spievať, moderovať, parodovať, veršovať. Na to (ešte?) nemá.

Naopak, svetlým momentom programu boli videodokrútky, ktoré bežali na plátne pri predstavovaní nominácií v hlavných kategóriách. Hity skupín muzikálne prerobila cimbalovka, so speváčkami sa vtipne pohral rapper Opak, čarovná bola aj malá folkloristka s harmonikárom, ktorí uviedli spevákov. Nevedno, čí nápad to bol, no zafungoval. Niektorí muzikanti vyzerali trochu zaskočení, ale bolo to originálne a podobných pokusov prekročiť zabehané televízne šablóny by mohlo byť viac.

Šťastným nápadom bolo aj pozvanie finalistov SuperStar. Tí nepriniesli šoubiznisové maniere, ale normálne správanie a normálnu hudbu s krásne klenutou melódiou. „Sme radi, že sme tu a ak to pozerá Marika Gombitová, dúfame, že sa jej to bude páčiť," povedal Denis Lacho a spolu s piatimi kolegami na záver prenosu výborne odspieval skladbu Neznámy pár. Keď si títo talentovaní tínedžeri nájdu dobrých autorov pesničiek, na scéne sa určite nestratia.

Slávik je anketa popularity fanúšikov. Rebríčky kvality zostavuje Hudobná akadémia na Aureloch, ktoré sa tento rok nekonal a tak sa všetko okrem popu musí zviditeľniť inak. Ale tá scéna si dobre žije aj bez masmédií.