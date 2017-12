Pet Shop Boys si dnes môžete vyfotiť

Slávne britské popové duo povolilo návštevníkom ich prvého koncertu na Slovensku fotoaparáty.

1. dec 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb, tasr

BRATISLAVA. Po nežnej revolúcii boli jednou z prvých západných kapiel, ktorá koncertovala v Československu. To však bolo v roku 1991 v Prahe. Dnes večer sa britské duo Pet Shop Boys prvýkrát predstaví aj na Slovensku.

V bratislavskej Sibamac Aréne predvedú v rámci svetového turné šou zostavenú z najväčších hitov, ale aj noviniek z posledného albumu Yes.

Kapela príde do Bratislavy z koncertu v Záhrebe. Napriek tomu, že vystupuje iba v dvojici, sprevádzajú ich štyri kamióny s bohatou svetelnou technikou a 30­členným tímom. Zaujímavosťou večera bude fakt, že fanúšikovia si do sály môžu oficiálne zobrať aj malé kompaktné fotoaparáty, čo nebýva zvykom na koncertoch hviezd. Profesionálnu fototechniku však majú dovolené používať iba novinári.

Britská skupina speváka Neila Tennanta a klávesového hráča Chrisa Lowa je synonymom britského popu éry Eighties, no aj dnes si ich tvorba udržuje vysokú úroveň. Tennant s Lowom stále vedia písať chytľavé pesničky, aj keď Bratislava bude určite najviac zvedavá na hity ako It's Sin, Always On My Mind, West End Girls alebo Go West.

Duo funguje od začiatku osemdesiatych rokov, keď ich očarila nastupujúca elektronická scéna. Tennant s Lowom sa stretli náhodou - v roku 1981 v obchode s elektronikou na londýnskej Kings Road. Názov si však odvodili od obchodu so zvieratami, ktorý vlastnil ich kamarát. Pet Shop Boys znelo dobre, podobne sa volali práve vznikajúce americké rapové skupiny.

Sériu veľkých hitov odštartovala v roku 1986 pieseň West and Girls. Kapela potom vydala desať albumov. Okrem toho vydala aj štyri série CD s názvom Disco, v ktorých remixuje svoje skladby, ale aj piesne iných hudobníkov. K ich veľkým fanúšikom napríklad patrí Brandon Flowers zo skupiny The Killers alebo Lady GaGa.

Na jar tohto roka získali jedno z najrešpektovanejších hudobných ocenení BRIT Award za celoživotný prínos hudbe. Pet Shop Boys boli počas kariéry štyrikrát nominovaní na cenu Grammy, no ani raz sa im ju zatiaľ nepodarilo získať.

Lístky na dnešný bratislavský koncert sú ešte predaji, pohybujú sa od 35 do 59 eur.