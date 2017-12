Upíri, ktorí nepijú krv, ale cukrovú vodu

Najnovším popkultúrnym fenoménom je romantická hororová sága Súmrak. V kinách je práve jej druhý diel.Upíri, ktorí nepijú krv, ale cukrovú vodu.

1. dec 2009 o 0:00 Ján Gregor

Aj takto môže vyzerať film o upíroch a funguje to. Sága Súmrak (Twilight) má veľký divácky úspech po celom svete.(Zdroj: MOVIEWEB)

Stephenie Meyerová z rebríčkov knižných bestsellerov vytlačila tých, ktorí vedeli aspoň písať. Pri jej knihách a filmoch nakrútených podľa nich však padajú všetky staré kritériá.

Knižná sága Twilight má štyri časti a pripravovala sa piata ako romantický apendix (rozprávačom tentoraz nemala byť Bella, ale Edward), filmová zatiaľ iba dve. Najnovší prírastok posúva dej od relatívne jednoduchého vzťahu tínedžerka - upír do trojuholníka tínedžerka - upír - vlkodlak. Táto trojčlenka sa tiahne aj tretím a štvrtým dielom knihy, vo filme je to zatiaľ novinka, aj keď náznaky boli už v prvej časti.

Cudný nie je čudný

Robert Pattinson v úlohe Edwarda opäť dokáže, že je viac krásny než talentovaný, Bella bude mať fóbiu zo starnutia, u viacerých postáv sa prejavia samovražedné sklony a okrem tradičného chodenia tmavým lesom pribudne dramatický výlet do Európy na stretnutie so šéfom upírov. Škoda, že bývalý britský premiér vypadol z hlasovania o európskeho prezidenta, tvorcovia filmu mali pripravený malý žartík a do tejto úlohy obsadili Michaela Sheena hrávajúceho Tonyho Blaira.

Meyerovú znalci žánru obviňujú, že z upírov vysala krv a namiesto nej im do žíl naliala cukrovú vodu. Rodinka Cullenovcov abstinuje a neživí sa ľudskou krvou, ešte prudérnejší je autorkin prístup k sexu. Americká mormónka pripravila upírov o zmyselnosť a skazenosť, a tak sa Bella s panenstvom potrápi až do polovice štvrtej časti.

V druhej časti má ešte aj lietadlo, ktorým letí nápis Virgin a podľa všetkého neprudérna Bella sa tejto príťaže nezbaví ani po tom, čo sa anemický Edward stiahne zo scény. Vyprázdnené miesto po ňom sa pokúsi zaplniť starý priateľ z detstva Jack, ale aj on má svoje tajomstvo a bojí sa, že sa pri prílišnom vzrušení premení na krvilačné monštrum. So skupinkou podobne postihnutých priateľov pobehujú polonahí po lese a jeho brušné svaly sú také dokonalé, že sa hneď pri prvom vyzlečení trička nezdržíte smiechu.

Ženské áno, mužské nie

Stratou panenstva či panictva sa dosť vulgárnym spôsobom zaoberalo viac tínedžerských filmov. Meyerovej bestselerová sága je návratom cudnosti a paradoxne to pôsobí aj na oveľa staršie ženy, než sa zvyčajne tvrdí.

Stačí sa pozrieť na internetové hlasovanie návštevníkov Medzinárodnej filmovej databázy, kde sú hlasy za a proti rozložené dosť bizarným spôsobom. Štyridsať percent divákov považuje film za príšerný, štvrtina mu naopak dala najvyššie možné hodnotenie. Ešte zaujímavejšia je demografické zloženie hlasov, v každej vekovej kategórii dali ženy filmu dvojnásobne lepšiu známku než muži.

Stephenie Meyerová si podmanila ženskú myseľ rozprávkami o cudnosti a ešte väčšími rozprávkami o tom, že muža môžete láskou zmeniť aj v prípade, že sa v ňom skrýva zviera. Ak sa aj názory na kvalitu filmu radikálne rozchádzajú, môžu sa opäť spojiť v tvrdení, že ho sprevádza jeden z najlepších tohtoročných soundtrackov.