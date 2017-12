V Rusku vyšla kniha Nabokova, ktorú chcel zničiť

Autor dielo nestihol dokončiť pred smrťou a v testamente si želal, aby ho zničili. Ani autorova manželka, ani jeho syn však toto želanie nerešpektovali.

1. dec 2009 o 14:00 TASR

PETROHRAD. Poslednú nedokončenú prácu Vladimira Nabokova The Original of Laura, ktorá sa v rozpore s autorovou poslednou vôľou z roku 1977 predsa len dočkala 17. novembra 2009 knižného vydania, prezentovali dnes v literátovom múzeu v ruskom Petrohrade aj v preklade do ruštiny.

Dielo má za sebou viac ako tridsaťročnú pohnutú históriu. Autor ho nestihol dokončiť pred smrťou a v testamente si želal, aby pozostalí tento jeho rukopis zničili. Ani autorova manželka, ktorá zomrela v roku 1991, ani jeho syn - operný spevák Dmitrij Nabokov, však toto želanie nerešpektovali.

Syn sa napokon len vlani rozhodol uvoľniť prácu pre knižné vydanie, o čom verejnosť informoval vo vysielaní britskej BBC.

Vladimir Vladimirovič Nabokov (1899-1977) bol americkým spisovateľom ruského pôvodu, ktorého preslávil niekoľkokrát sfilmovaný román Lolita.

Potomok aristrokratickej rodiny musel po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii urýchlene opustiť vlasť uchýliť sa do emigrácie v Berlíne, kde ruský fašista zastrelil jeho otca. Po ďalších 15 rokoch musel autor, ktorý začal publikovať pod pseudonymom Vladimir Sirin, opäť emigrovať dočasne do Paríža a následne do USA, kde mu finančne pomohol krajan, skladateľ Sergej Rachmaninov.

Ani v zámorí sa však spisovateľ, ktorého osudy sú akoby históriou 20. storočia, nezdržal natrvalo, pretože koncom 50. rokov sa s rodinou presťahoval do Švajčiarska, kde v Montreux napokon zomrel 2. júla 1977.