Príbeh amerických vojakov v Iraku sa stal najlepším filmom roka

Vojnová dráma o jednotke zneškodňujúcej bomby si odniesla z New Yorku ocenenie nezávislých filmárov Gotham Award.

1. dec 2009 o 19:50 TASR

NEW YORK. Vojnová dráma z Iraku režisérky-producentky Kathryn Bigelowovej (58) The Hurt Locker si odniesla z New Yorku ocenenie nezávislých filmárov Gotham Award za najlepší film roka.

Príbeh jednotky amerických ozbrojených síl zneškodňujúcej v Iraku bomby bol súčasťou súťažnej sekcie Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach 2009.

Na tradičnom galavečere v New Yorku, na ktorom sa trofeje Gotham udeľujú od roku 1991, si cenu za najlepšie obsadenie vyslúžili aj herci z Bigelowovej filmu Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Ralph Fiennes, Guy Pearce, David Morse a Greg Shapiro.

Catalin Saavedra z Čile získala ocenenie nezávislých filmárov za najlepší herecký výkon v dráme The Maid, v ktorom vytvorila postavu slúžku v bohatej rodine.

Trofej za najlepšiu réžiu získal Robert D. Siegel za režijný debut Big Fan.

V kategórii dokumentárnych filmov ocenili dielo Food, Inc. Roberta Kennera.

Odborná porota, na ktorej činnosti sa spolupodieľali okrem iných aj herci William H.Macy a Ellen Burstynová, či režiséri William Friedkin a Marc Foster, udelila celkove šesť trofejí.

Tú poslednú získali tvorcovia snímky You Wont Miss Me ako najlepšieho filmu, ktorý sa nedostal do širokej distribúcie.

Ocenenia Gotham Awards udeľujú z iniciatívy mimovládnej organizácie Independent Feature Project založenej na podporu nezávislej kinematografie v roku 1979, a to každoročne dielam režisérov alebo producentov s americkým rodiskom alebo bydliskom.