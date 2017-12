Čo počúvame

Elektropopové pesničky, v ktorých sa mieša retro zvuk 80. rokov, chytľavé melódie, hravé textové slogany. To je pražsko-brnianska kapela Midi Lidi. Po debute Čekání na robota (2007) práve vydala nový album Hastrmans, Tatrmans & Bubáks.

2. dec 2009 o 0:00 Oliver Rehák, her

Hity vystriedali city, tvrdia. Je to tak, cédečko ponúka clivejšie nálady, ale je zvukovo pestrejšie a zmestilo sa naň aj pár prekvapení: vydarené coververzie Mekyho Žbirku, Petra Nováka a Chumbawamby, jednu skladbu otextoval a naspieval Ľubo Burgr (Ali Ibn Rachid).

Ale to hlavné je trinásť autorských pesničiek, z ktorých vám väčšina vojde do hláv ľahko, ale z nich už ťažšie: „Je tady ticho/ klid/ je tady pokoj/ byt/ můžu tě nerušit/ je tady ticho/ klid/ můžeš to využít/ můžeš si ten svůj shit/ vyřešit".

Keď to sype, tak to sype. Tento rok okrem silného albumu Midi Lidi ešte stihli zložiť aj soundtrack k filmu Protektor a pesničku na CD venované divadlu Semafor.