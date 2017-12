Od verejnosti k Verejnosti

V Galérii SVÚ je výstava venovaná stretnutiu občanov 19. novembra 1989.

2. dec 2009 o 0:00 Alexander Balogh

Pôsobivosť dobových fotografií znásobuje fakt, že sú vystavené v priestore, v ktorom vznikli.

BRATISLAVA. „To malé véčko v názve výstavy 19. november 1989 - verejnosť proti násiliu nie je chyba," hovorí kurátor fotografickej expozície v Galérii SVÚ Pavol Meluš.

V tú pamätnú nedeľu sa v umelke, ako sa tomuto priestoru odjakživa hovorilo, zišlo okolo päťsto ľudí, verejnosť ešte pár hodín nepomenovaná, ktorá vydala jasný odkaz nesúhlasu komunistickej moci s jej stalinskými praktikami. Spontánny podpis účastníkov pod výzvu, sformulovanú jedenástimi umeleckými osobnosťami, mal v nasledujúcich hodinách logické vyústenie do vzniku občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu.

Fotili len niektorí

„Dnes sa to môže zdať čudné, ale v tej vzrušujúcej, nadšenej i nervóznej atmosfére tam skoro nikto nefotil. Jedni proste zabudli, iní mali pocit, že sa to nehodí, nevraviac o tom, že vtedy nik netušil, ako sa to všetko skončí, a fotky sa mohli stať nepríjemným dôkazovým materiálom," spomína Meluš.

A tak, keď ho oslovila Slovenská výtvarná únia, aby pripravil výstavu k dvadsiatemu výročiu zhromaždenia, s úľavou zistil, že fotili aspoň Ľubo Stacho a Ján Lörincz. „Rozhodol som sa pre netypickú inštaláciu dvadsiatich veľkorozmerných záberov uprostred siene so snahou vyvolať pocit, akoby sa tí ľudia tam naozaj vrátili." Genius loci zafungoval.

Bludisko konfrontácií

„Práve v spojitosti s priestorom, kde fotografie vznikli, prináša ich inštalácia jedinečné konfrontácie," hovorí Meluš. Pohyb po výstave, akoby v bludisku vytvorenom obrovským snímkami zo všetkých strán tlačiacimi sa ľuďmi, je blízky pocitu, ktorí si tu pred dvadsiatimi rokmi odžili priami účastníci.

Inštaláciu obopína po stenách ďalších asi päťsto menších fotiek. „Je to reprodukcia otvorenej výstavy nazvanej 1989 ... november ... december, ktorú som pripravil s Jurajom Králikom v bratislavskom Gremiu," pokračuje Meluš. „Postupne sme získali fotografie z revolučných dní od 44 autorov, výstava bola neskôr inštalovaná na viedenskej radnici a potom záhadne zmizla. Našťastie, ešte pred jej skončením som požiadal Pavla Kastla, aby ju zreprodukoval."

Súčasťou výstavy, ktorá sa skončí v nedeľu, je aj premietanie desiatky dokumentov o novembrovej revolúcii na šiestich monitoroch.