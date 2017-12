Pet Shop Boys predviedli v Bratislave šou plnú kociek

Šou plnú kociek dnes v Bratislave predviedla britská kapela Pet Shop Boys.

1. dec 2009 o 21:59 ČTK

BRATISLAVA. Duo, ktoré na Slovensku vystúpilo vôbec po prvý raz, premietalo bohaté videoprojekcie na biele krabice, ktoré neskôr používali na vytváranie scén. Jej tanečníci a speváci podstatnú časť vystúpenia vystupovali v kostýmoch pripomínajúcich kocky. Dokonca i obaja interpreti Neil Tennant a Christopher Lowe vystúpili na začiatku na pódium s hlavami obalenými krabicami.

"Ahoj Bratislava," pozdravil fanúšikov v slovenčine Tennant. Počas takmer dvojhodinového koncertu okrem najnovšieho hitu ako Did You See Me Coming? odzneli aj nestarnúce hity ako Always On My Mind, Suburbia alebo Go West.

Hoci Pet Shop Boys nahrali desiatky singlov, ktoré sa v Británii dostali medzi najhranejšie skladby, počas večera si vypožičali skladbu od britskej hudobnej skupiny Coldplay Viva La Vida.

V prídavku svojim fanúšikom naservírovali skladbu, na ktorú čakal nejeden ich priaznivec, West End Girls. Počas poslednej pesničky ich tanečníci vystúpili v kostýmoch vianočných stromov a Pet Shop Boys sa rozlúčili s prianím šťastných Vianoc.

Okrem veľkolepej laserovej šou však v sále Národného tenisového centra blýskali aj desiatky fotoaparátov. Obvykle totiž hudobníkov blesky fotoaparátov rušia a fotografovanie zvyknú dovoliť len novinárom, aj to maximálne tri prvé pesničky. Pet Shop Boys sú však výnimkou a svojim fanúšikom dovolili vziať si malé fotoaparáty.

Kapela turné s novým albumom Yes odštartovala ešte v júni v Európe, kam sa vrátili po takmer dvadsiatke koncertov na americkom kontinente. Keďže sa počas veľkej šnúry chceli vyhnúť všetkým incidentom, pre ktoré by museli koncerty zrušiť, duo napríklad v jednotlivých krajinách neochutnáva domáce špeciality. Vozia si so sebou nielen kuchára, ale aj tri sporáky. Tie sú s nimi na turné, ktoré absolvujú v dvoch luxusných spacích autobusoch a štyroch kamiónoch.

Duo Pet Shop Boys vzniklo v roku 1981 a už vtedy sa do povedomia poslucháčov zapísalo nielen svojimi experimentmi s elektronickou hudbou a syntetizátormi, ale aj textami plnými irónie a sarkazmov.