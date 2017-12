Ospalá, ale nádherná Norah je späť

Americká pesničkárka Norah Jones vydala nový album, ktorý kritika považuje za jej najlepší vôbec.

3. dec 2009 o 0:00 Peter Bálik

Síce má doma až deväť cien Grammy, ale až teraz konečne stojí na vlastných nohách. Dokazuje to jej štvrtá nahrávka s názvom The Fall.

BRATISLAVA. Americká speváčka a skladateľka Norah Jones mala v marci tridsať. No už od svojho debutu na scéne v roku 2002 je synonymom obrovského komerčného úspechu, ale zároveň aj umeleckej slobody. Nie je veľa hudobníkov, ktorým sa podarilo tak prirodzene spojiť tieto dve protichodné veci.

Keď pred siedmimi rokmi vydala debutový album Come Away With Me, svet jej ležal pri nohách. Za kolekciu citlivých pomalých piesní, znejúcich ako vánok, zozbierala toľko Grammy, že ich skoro neudržala v náručí. No Jonesová, inak dcéra indického hudobníka Raviho Shankara, sa nikdy nesnažila zopakovať podobný úspech.

Hlavne chcela zostať normálna. „Za to, že pôsobím nenápadne, môže môj nový účes, že ma ľudia nespoznávajú v metre, ale najmä fakt, že bojujem proti vlastnej prezentácii svojej osoby tak, že sa vôbec neprezentujem," povedala pre Mojo krehká speváčka.

Gitara má prednosť

Zatiaľ čo Come Away With Me bol zmesou popdžezových a soulových songov, na nasledujúcich cédečkách Feels Like Home a Not Too Late rozšírila svoju hudbu o country, folk a tomwaitsovské verklíkové melódie.

Jej najnovší album The Fall, ktorý obsahuje trinásť piesní, je iný. Už len preto, že toto žieňa, dlhé roky späté s klavírom, napísalo väčšinu piesní pre akustickú gitaru a priblížilo sa tak bližšie ku klasickému folk-rockovému pesničkárstvu. Dôkazom toho sú aj hostia Ryan Adams a Will Sheff zo skupiny Okkervil River.

No je tu ešte ďalšia dôležitá zmena, ktorá robí The Fall odlišným v jej diskografii. Jonesová sa rozišla so svojím dlhoročným partnerom a basgitaristom Lee Alexanderom. Práve tento muž bol tým kľúčovým v pozadí jej obrovského úspechu od Come Awy With Me.

Nahrávkam, ako je The Fall, hudobní kritici zvyknú hovoriť Break-Up Records (podobnú napríklad nedávno spravili Glen Hansard a Markéta Irglová). No sama Norah Jonesová sa vyhýba priamej odpovedi na to, či nové pesničky opisujú zmenu v jej živote, ale priznáva, že skladanie jej najlepšie ide, keď cíti smútok.

„Najlepšie veci skladám, keď som nešťastná. V samote ku mne začínajú prichádzať slová," povedala v rozhovore pre hudobný magazín Mojo speváčka.

Sestra Toma Waitsa

Napriek tomu, že má doma vo vitríne už deväť cien Grammy, tvrdí, že až teraz cíti, že konečne v sebe našla silu písať vlastné piesne. Donedávna totiž skladala s inými hudobníkmi.

Za nový, jej možno najlepší album vôbec, môže aj nový producent Jacquire King. V minulosti spolupracoval s jedným z jej najobľúbenejších hudobníkov Tomom Waitsom. Nie každý možno vie, že Norah Jonesová miluje Waitsov album Mule Variations. Ďalším spojivom s týmto „šupáckym" géniom americkej hudby je svojrázny gitarista Marc Ribot, ktorý s Waitsom spolupracoval na mnohých nahrávkach.

No jej hudba samozrejme nie je taká excentrická a drsná ako Waitsova. Nové pesničky ako The Waiting, Chasing Pirates alebo Light As A Feather si stále zachovávajú krehkosť, pre ktorú ju má rado toľko ľudí po celom svete. Samozrejme, že má aj kritikov - tí ju prezývajú Snorah Jones, čo v preklade znamená Chrápajúca Jonesová. Narážajú na fakt, že jej hudba je ospalá, no Jonesová vie, že pomalé pesničky sú kľúčom jej úspechu.

No to je v poriadku. Ľudia, ktorí majú radi pomalú hudbu, vedia, že ak pri nej zaspíte, je dobrá. Ak sa vám to nepodarí, niečo nie je v poriadku.