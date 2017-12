Hľadajú sa pravda, múdrosť, láska

Slovenské národné divadlo hľadalo divácke predstavenie, našlo ho v zafarbenej Čarovnej flaute.

4. dec 2009 o 0:00 Michaela Mojžišová (Autorka je operná kritička.)





Od derniéry Mozartovej Čarovnej flauty uplynuli tri roky a už sa do SND vracia. Divadlo asi motivovala návštevnosť predchádzajúcej inscenácie, nová generácia vhodných sólistov a príťažlivosť titulu pre mladšieho diváka.

S nespútanou fantáziou

Ktovie, či by režisér Svetozár Sprušanský načrel do vážnejších vôd partitúry, ak by si divadlo neobjednalo „divácke“ predstavenie. Takto pozval divákov „do zázračnej krajiny detstva“. Dej rámcujú detské postavičky Paminka, Taminko a Papagenko, ktorí počas predohry (ergo, prestávky počas vyučovania, ako oznámil školský zvonec) vytiahnu z orchestriska partitúru a spolu s opernými postavami priamo na javisku prežívajú príbeh o hľadaní pravdy, múdrosti a lásky.

V Sprušanského prístupe badať roky spolupráce s Jozefom Bednárikom. Spája ich ambícia vytvoriť z operného diela javiskovú symfóniu hudby, divadla, tanca, výtvarných pôžitkov. Aj Sprušanský má záľubu v sýtych farbách, drobných gýčikoch, úletoch (ľadové medvede na bicykloch, anjelici vo futbalových dresoch) a žmurknutiach do obecenstva (Tri dámy pripomínajú Charlieho anjelov, komiksový svalovec Monostatos, záverečná „vesmírna“ pointa).

Občas svoju fantáziu a javiskové dianie „prepáli“. Scéna, kde Papageno zvonkohrou začaruje Monostatovu maskáčovú soldatesku do cukríkovo baletného čísla, je rozkošná, no ilustrovanie árií vážnych postáv zbytočne ruší.

Rozmotané klbko

K hudobnému naštudovaniu prizvalo divadlo erudovaného hosťa – popredného rakúskeho dirigenta Friedricha Haidera. On odľahčil tón orchestra a krásne rozmotal klbko Mozartovej partitúry do priezračných tematických nitiek. Akreditáciu speváckeho ťaháka prvej premiéry naplnil medzinárodne vyhľadávaný mozartovský interpret Pavol Bršlík (Tamino).

Aplauz zožali aj Ľubica Vargicová ako Kráľovná noci (hoci v trojčiarkovej oktáve nevďačného vypätého partu sa tentoraz necítila celkom pohodlne), talentovaná Eva Hornyáková (Pamina), kultivovaný Daniel Čapkovič (Papageno) či Lenka Máčiková (Papagena).

Divadlo teda podľa objednávky dostalo farebné rodinné predstavenie. Bolo by dobré zvážiť čas jeho uvádzania. Popoludnie by mu svedčalo viac než tradičná večerná hodina.