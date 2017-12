Film zobrazuje slovenskú históriu cez sexualitu

Režisér Peter Begányi chce v dokumente Erotic Nation, ktorý by sa mal začiatkom budúceho roka dostať do širokej distribúcie, ponúknuť pohľad "cez okno sexshopu na novodobú históriu Slovenska".

7. dec 2009 o 19:00 SITA

BRATISLAVA.

Dokument o slovenskom pornobiznise vznikol vďaka tomu, že Peter Begányi sa počas nakrúcania svojho absolventského filmu Pornoromantik (2005) zoznámil s podnikateľom v tejto oblasti Karolom Raffayom.

"On povedal jednu zásadnú vec, a to, že v roku 1993 predal najviac vibrátorov. Povedal som si, čo sa muselo vtedy diať v politike a v spoločnosti. Potom som si uvedomil, že prišiel Vladimír Mečiar a rozdelilo sa Československo, a tak ďalej," povedal s tým, že vtedy sa rozhodol pozrieť na novodobú slovenskú históriu cez sexualitu a sexshopy.

Okrem rodiny Raffayovocov v dokumente vystupujú politológ Márius Kopcsay a psychológ Robert Máthé. Do filmu s hlavným zameraním na Karola Raffaya ako na majiteľa prvého sexshopu na Slovensku sa tak dostal aj politický a psychologický rozmer.

"V roku 1989 sme dostali možnosť sa rozhodnúť. (...) My sme zabudli na to, že treba ľudí naučiť nielen demokracii, ale naučiť sa vnímať inak sexualitu a všetky veci, ktoré sa okolo nás dejú," tvrdí Peter Begányi s tým, že ľudia môžu ísť slobodne voliť.

Napriek tomu, že vstup do sexshopu je tiež možný, v tomto smere tu stále existuje tabu. "Predtým, než ľudia vstúpia do sexshopu, pozrú sa na ľavú a pravú stranu a vojdú, až keď nevidia nikoho známeho. Možno nie v mladej generácii, ale v mojej to ešte platí," dodal autor filmu.

Peter Begányi už medzitým pripravuje nový dokument, ktorého téma vyplynula z jeho aktuálneho Erotic Nation. Režisér v ňom predstaví druhú, psychologickú líniu príbehu, ktorú plánoval už pre spomínaný dokument. Ústrednou postavou bude psychológ a sexuológ Robert Máthé a jeho sexuologický prieskum.