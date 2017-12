FOTO: Nedotýkajte sa plexiskla

Posledný deň festivalu Next 2009.

6. dec 2009 o 12:01 Tomáš Prokopčák, FOTO SME - Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. V posledný deň festivalu Next, ktorý v bratislavskom A4-Nultom priestore trval od štvrtka do soboty, sa publiku predstavili Zlatko Baracskai (HU) & DSKG (SK) & Gustav Tutre (CZ) & Kateřina Zochová (CZ), Pita (AT) + Z‘ev (USA/UK), Mika Vanio(FIN) a projekt Next life (NOR).