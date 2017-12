Bruce Springsteen dostal cenu od Baracka Obamu

"Ja som prezident, ale on je šéf," povedal Obama na margo 60-ročného Springsteena, ktorý dostal cenu Kennedyho Centra za celoživotný prínos v oblasti populárnej kultúry a umenia.

8. dec 2009 o 13:00 SITA

BRATISLAVA. Rockový hudobník Bruce Springsteen dostal v nedeľu v Bielom dome od amerického prezidenta Baracka Obamu ocenenie Kennedyho Centra za celoživotný prínos v oblasti populárnej kultúry a umenia.

Ďalšími ocenenými sa stali herec Robert De Niro, komik, režisér a producent Mel Brooks, džezový hudobník Dave Brubeck a operná speváčka Grace Bumbry. Medzi približne tristo pozvanými hosťami boli napríklad herci Jack Black, Edward Norton, Matthew Broderick a Ben Stiller, rovnako ako aj režisér Martin Scorsese.

"Ja som prezident, ale on je šéf," povedal Obama na margo 60-ročného Springsteena, ktorý počas ďakovnej reči povedal: "Vynaložili sme naozaj veľké úsilie, aby sa naša hudba stala súčasťou amerického života a súčasťou života našich fanúšikov. Toto ocenenie je preto niečo ako potvrdenie, že sa nám to podarilo. Je to uspokojujúce."

Na podujatí, ktoré 29. decembra odvysiela televízia CBS, zaspievali Springsteenove skladby Sting, John Mellencamp, Jennifer Nettles a Melissa Etheridge.

Meryl Streep vzdala poctu svojmu hereckému kolegovi De Nirovi. "Dokázal, to, o čom som ja a všetci moji priatelia z divadelnej školy vždy snívali - zmiznúť a premeniť sa na postavu, ktorú má zahrať," povedala.

Speváčka Aretha Franklin vymenovala úspechy 72-ročnej opernej divy Grace Bumbry, ktorá sa v roku 1961 ako 24-ročná stala prvou černoškou na Festivale Richarda Wagnera v nemeckom meste Bayreuth.

Na konci predstavenia vtedy publikum ocenilo jej výkon tridsať minút trvajúcim potleskom. Na počesť Mel Brooksa zaspieval Jack Black skladbu Men in Tights z Brooksovej paródie Bláznivý príbeh Robina Hooda (1993) a Harry Connick Jr. pieseň High Anxiety z filmu Veľká úzkosť (1978).

Ceny Kennedyho Centra vznikli v roku 1978 a ich význam sa prirovnáva k zisku rytierskeho titulu vo Veľkej Británii alebo francúzskemu vyznamenaniu Čestnej légie. Medzi predchádzajúcimi ocenenými sú aj režiséri Steven Spielberg a Martin Scorsese, speváčka Tina Turner, herečka Elizabeth Taylor alebo operný spevák Luciano Pavarotti.

Minulý rok tieto ceny dostali speváčka Barbra Streisand, legenda country hudby George Jones, herec Morgan Freeman, choreografka Twyla Tharp a hudobníci Roger Daltrey a Pete Townshend z britskej rockovej skupiny The Who.