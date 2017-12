Kam chodíme

Dúfam, že keď ste šli po bratislavskej Ventúrskej ulici, okolo čísla 8 ste neprešli len tak. Hneď za sklom K.Gallery sa vždy dá zazrieť niečo zaujímavé.

8. dec 2009 o 0:00 Ada Jung

Už len sklené variácie svetoznámeho architekta a dizajnéra Bořeka Šípka sú skrátka iné. Vlastní z nich čosi aj španielsky kráľ Juan Carlos či Karl Lagerfeld, princ Charles a princezná Karolína.

Neviem, či to ešte stihnete, ale o priestory galérie sa so Šípkom od 3. novembra delila Josefine Pavlik. Josefine už z tejto galérie možno poznáte vďaka jej odvážnym kreáciám veľmi neobyčajných, ručne vyrábaných klobúkov. Ale ona by nebola ona, keby stále neprišla s niečím iným (ručne robeným), tentoraz so šperkami z ručne robeného papiera.

K.Gallery pomerne rýchlo, tak raz do mesiaca, obmieňa svoje výstavy. Akoby malý priestor vyžadoval stále nové prekvapenie. Ďalšie prinesie už zajtra, oslávi ním 10. výročie svojej existencie - o 17. hodine ste všetci pozvaní na otvorenie veselej výstavy Milana Lukáča s názvom bubo bubo. Rada by som mala na stene nejaký jeho prázdninový hmyz alebo poletujúcu expomuchu.

Lenže „nie každý si môže dovoliť mať také muchy", tvrdí autor. Spýtajte sa ho na vernisáži, prečo.