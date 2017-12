Lúzri, ktorí dobyli svet

Jemaine Clement a Bret McKenzie vedia so svojím projektom Flight of the Conchords sparodovať takmer všetko, čo v popmusic vzniklo.

8. dec 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Nedávno pomáhal spropagovať Nový Zéland megafilm Pán prsteňov, no teraz sa Novozélanďania môžu pochváliť novým exportom - komediálnym seriálom Flight Of The Conchords, ktorý s veľkým úspechom po celom svete uviedla americká televízia HBO.

Jediný fanúšik

Zápletka toho seriálu je jednoduchá. Dvaja mladí novozélandskí hudobníci Bret a Jemaine odídu do New Yorku, aby sa preslávili. Lenže namiesto veľkého tresku zažívajú samé neúspechy. Majú iba jednu pesničku, jedného bláznivého fanúšika, zlého manažéra, no keď sa počas epizódy zasnívajú alebo dostanú do absurdnej situácie, v hlave sa im zrazu zjaví kompletná pesnička s vtipným videoklipom.

Je veľmi ťažko popísať ich hudobný štýl a nepomáha ani charakteristika, akou sa opísali dvaja komici. Podľa nich sú Flight Of The Conchords „štvrtým najpopulárnejším gitarovo ladeným digi-bongo acapella-rap-funk-comedy folkovým duom!"

Majstri paródie

Ich sila spočíva v tom, že vedia sparodovať akýkoľvek žáner. Občas ich skladby znejú ako Prince, Dylan, The Police, inokedy ako Bowie alebo Snoop Doggy Dog. No táto dvojica sa nepriživuje na úspechoch druhých, sama vie skladať vlastné humorné pesničky. Ich dva albumy so skladbami z rovnomenného seriálu Flight Of The Conchords (2008) a I Told You I Was Freaky (2009) zľudoveli.

Aj keď ich program má za sebou iba dve série, kapela má už niekoľko veľkých hitov. Na najnovšom albume je napríklad „macho" paródia s disco rytmom Too Many Dicks (On The Dancefloor) alebo napríklad aj You Don't Have To Be a Prostitute o tom, ako Bret odhovára Jemaineho v rytme Marleyho reggae, aby sa neživil ako prostitút na ulici, čo je paródia Roxanne od The Police.

Vtipy lepšie ako pesničky

Na predchádzajúcom albume dvojica tak geniálne sparodovala Davida Bowieho, že ani samotný majster by sa nehanbil za ich „bowieovské" melódie o zmrznutých bradavkách v chladnom vesmíre.

Veľký úspech tohto seriálu spočíva v tom, že je sčasti autobiografický. Pôvodne chceli mať regulárnu skupinu, ale ľudia viac reagovali na ich vtipy ako na pesničky. Najprv sa presadili doma, neskôr v Austrálii. Potom im BBC ponúkla rozhlasovú šou a nakoniec sa ohlásil americký kanál HBO.

No napriek veľkému úspechu dnes tvrdia, že sa stále cítia ako stroskotanci, ktorí sú maximálne sexy pre premýšľajúce ženy. No ich humor je v dnešnom svete, postavenom na umelých celebritách, viac ako potrebný a hlavne oslobodzujúci.

Dvojica dokázala sparodovať kadekoho, no najviac sa jej darí, keď si na mušku zoberie hip-hop, ako napríklad v geniálnej Hiphopopotamus Vs. Rhymenoceros. „Volám sa Hiphopopotamus a moje rýmy sú bezodné.... Každý raper ma zdissuje s tým, že moje rýmy sú nanič, prosím ich, nech sú ku mne konštruktívnejší!"