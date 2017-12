Revolučný Mikuláš čaká vo Viedni

Ak by vznikal rebríček o najkrajšie gestá v rámci susedských vzťahov, Rakúšania by určite obsadili vrchné priečky. Na piatok a sobotu je pre českých a slovenských návštevníkov bezplatný vstup do viedenského Leopold Museum.

10. dec 2009 o 0:00 Zuzana Komárová

Edvard Munch: Popol.

BRATISLAVA. Po páde železnej opony pred dvadsiatimi rokmi platil československý pas u rakúskych susedov ako lístok na MHD alebo do divadla. Ani dvadsať rokov „po" nie sú Rakúšanom priateľské gestá cudzie. Múzeum len pár desiatok kilometrov za slovenskými hranicami okrem stálych expozícií ponúka Čechom a Slovákom bezplatne aj výstavu diel Edvarda Muncha. Keďže múzeum počíta so zvýšenou návštevnosťou z Česka a Slovenska, o výklad k tejto mimoriadnej výstave sa postará personál so znalosťou češtiny a slovenčiny. „Leopold Museum je pre nás nielen priestorom pre rakúske umenie, ale aj platformou pre medzinárodnú spoluprácu. Radi sa pozeráme za hranice, čo sa tam deje. Náš riaditeľ sa vždy veľmi teší, keď môže rôznymi akciami oslovovať susedov. To robíme stále dokola a radi. Už sme spolupracovali s Maďarskom, Poľskom," povedal SME Klaus Pokorny z tlačového oddelenia Leopold Museum. „Ctíme si dejiny a dvadsiate výročie pádu železnej opony je pre nás preto dôležité jubileum. Špeciálne k pádu Berlínskeho múru sme mali zvláštnu výstavu," hovorí o aktivitách k výročiu roka 1989. Podľa Pokorneho by mali českí a slovenskí návštevníci využiť, „že popri stálych zbierkach u nás práve prebieha výstava diel Edvarda Muncha. Určite ju chce vidieť veľa návštevníkov. Je to lahôdka. Len minulú nedeľu obrazy prilákali vyše dvetisíc návštevníkov. Nemali by si to nechať ujsť ani návštevníci z Česka a Slovenska. Dvere sú otvorené, ste srdečne vítaní." V súvislosti s Edvardom Munchom sa v poslednom čase veľa medializovali krádeže jeho diel. Ako to bude so zabezpečením vo Viedni? „Samozrejme, máme prísne bezpečnostné opatrenia. Od zvýšenia počtu personálu až po kamery a alarmy. Bezpečnosť musí fungovať pri akomkoľvek počte návštevníkov," zhrnul Klaus Pokorny. Navyše, podľa neho k posledným odcudzeniam Munchových diel prišlo v menších galériách a oproti nim je Leopold Museum naozaj špičkovo zabezpečené. Českí a slovenskí návštevníci nemusia stáť pred pokladňou, múzeum pre nich zabezpečilo zvláštny pult, aby bola obsluha plynulá. Stačí ukázať pas alebo občiansky preukaz. Počet záujemcov zatiaľ v múzeu odhadnúť nevedeli, ale povedali nám, že už sa vopred ohlásila skupina českých novinárov.