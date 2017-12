V Británii sa premietajú filmy, ktoré sa nikomu nepáčia

Niet väčšej zábavy, ako sa pozerať na zbabrané diela nešikovných režisérov.

10. dec 2009 o 16:22 ČTK

LONDÝN, BRATISLAVA. Kým v Amerike dostávajú mizerné filmy ceny Zlaté maliny, vo Veľkej Británii poskytujú zábavu divákom v čoraz populárnejšom Klube zlých filmov. Klub po celej krajine uvádza špeciálne vybrané prepadáky, pri ktorých diváci môžu dať najavo svoje pobúrenie, posmech či prípadne hodiť na plátno pukance.

Klub pred tromi rokmi založili ako vedľajšiu zábavku pre filmových masochistov komici Nicola Vughanová a Joe Timmins z waleského Cardiffu. Pri premietaní žartovali a laserovým ukazovadlom upozorňovali divákov na „najlepšie" miesta nepodarených diel. Z miestnej kuriozity sa stala kultová udalosť, s ktorou jazdia po celej Británii a každý mesiac majú vypredaný večer vo váženom londýnskom Barbicane.

„Za normálnych okolností musíte byť v kine ticho, aby ste nerušili tých, ktorým sa film páči. Ale v Klube zlých filmov nič také nehrozí. Nepáči sa nikomu, a tak si môžete hučať, koľko sa vám žiada," tvrdí Nicola Vaughanová. „Snažíme sa vytvoriť atmosféru, ako keď k vám prídu na návštevu kamaráti a opijete sa pri naozaj zlom filme."

Diváci sa tak môžu pri sledovaní filmov pridať k vtipkovaniu komikov, sami vtipkovať, alebo, keď už to naozaj nemôžu vydržať, môžu hodiť na plátno pukance a vytvárať tak podľa moderátorskej dvojice jedinečný interaktívny zážitok. „Nie je väčšia zábava, než sledovať zlý film s priateľmi a nič neničí dušu natoľko, ako pozerať sa naň osamote," dodávajú Nicola s Joeom.

A čo vlastne Klub zlých filmov premieta? Obľúbené sú pokračovania (Základný inštinkt 2, Čeľuste IV: Pomsta), alebo perly ako Anakonda či filmový debut speváčky Mariah Carey.

Na výbere sa podieľajú svojimi návrhmi aj fanúšikovia, jedinou podmienkou je, že filmy nesmú byť staršie než z roku 1975. Robiť si žarty zo sci-fi filmov z 50. rokov minulého storočia by už asi len málokoho bavilo.

Zdanlivo paradoxne Klub zlých filmov neuvádza komédie. „Chceme, aby bola každý večer zábava. A zlý film väčšinou skončí opakom toho, čo tvorcovia zamýšľali. Mizerné komédie tak bývajú spravidla veľmi nudné," povedal Joe Timmins.

Denník Financial Times poznamenal, že klub zapadá do „dlhej, ale nie úplne ušľachtilej britskej tradície oslavovať babrákov vo všetkých oboroch" spolu s antológiou zlej poézie The Stuffed Owl či každoročnou cenou za mizerný literárny popis sexu.

Klub zlých filmov je už natoľko populárny, že hodil na vianočný trh svoje prvé DVD. To obsahuje horor zo 70. rokov Snowbeast, o monštre zabíjajúcom lyžiarov. Film sprevádza komentár oboch komikov.