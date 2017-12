Krátko z hudby

Peter Gabriel urobil album coververzií, beatlesovský hit prepojil svet, Portishead darovali pesničku Amnesty International, cez iTunes sa najlepšie predávali Kings of Leon.

11. dec 2009 o 0:00 kul, tasr, her, sita

Peter Gabriel pripravil CD coververzií

Známy britský spevák Peter Gabriel sa rozhodol prekvapiť fanúšikov. Svoj nový album Scratch My Back poskladal totiž iba zo skladieb vypožičaných od kolegov, dokonca bez použitia bicích nástrojov a gitary. V tucte skladieb sú napríklad Heroes (David Bowie), The Boy in the Bubble (Paul Simon), Flume (Bon Iver), The Power of the Heart (Lou Reed), My Body is a Cage (Arcade Fire), Philadelphia (Neil Young) alebo Street Spirit (Radiohead). Nahrávka má byť prvou zo série podobne koncipovaných platní. Oficiálny termín vydania je 15. február 2010.



All You Need Is Love ako globálna hymna

Ľudia zo 124 krajín sveta sa zapojili do unikátneho projektu kaviarenského gigantu Starbucks. Beatlesovskú hitovku All You Need Is Love si zaspievali naživo v štýle charakteristickom pre ich krajinu. Všetky vystúpenia boli simultánne prenášané cez internet do Londýna. Spoločnosti Starbucks sa tak podarilo vytvoriť nový svetový rekord, ktorý bude zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov ako najviac národov spievajúcich on-line jednu skladbu. Akciu môžete vidieť na www.StarbucksLoveProject.com.

Každý, kto má prístup k počítaču a videokamere, je vítaný, aby sa podelil o vlastnú verziu skladby All You Need Is Love. Za každé z prvého milióna pridaných videí spoločnosť Starbucks prispeje do Svetového fondu.

Portishead sa zapojili do Dňa ľudských práv

Včera bol deň ľudských práv a hudobníci tradične nezostali bokom. Britská triphopová legenda Portishead pripravila premiéru novej pesničky Chase the Tear na webe Amnesty International. Singel si môžete stiahnuť zo stránky http://www.7digital.com/cms/portishead/portishead.aspx, celý zisk kapela venuje na konto Amnesty. Na tejto adrese si zároveň môžete pozrieť aj videoklip k pesničke.

Kings Of Leon sú najpredávanejší na nete

Od decembra 2008 do decembra 2009 sa na internetovom hudobnom obchode iTunes najlepšie predával album Only by the Night americkej kapely The Kings of Leon. V rebríčku nasleduje soundtrack ku kinohitu Súmrak (2008) s názvom Twilight a nahrávka speváčky Lady Gaga The Fame. Najpredávanejším singlom sa stal hit americkej formácie Black Eyed Peas Boom Boom Pow.