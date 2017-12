Príbeh stratenej generácie

Na budúci týždeň vychádza kniha s CD o rockovej scéne 80. rokov.

11. dec 2009 o 0:00 Peter Bálik

Rockový ,,nárez“ pokrstia v pondelok na koncerte v bratislavskom klube Randal.

BRATISLAVA. Ak niekto hovorí o zlatej ére slovenského popu 80. rokov, nehovorí pravdu. Hudba vtedy patrila iba privilegovanej vrstve muzikantov, textárov a producentov, ktorým režim umožnil fungovať na úkor iných hudobníkov.

Kto sa medzi nich nedostal, nemohol vydať album, spraviť koncertné turné, dostať sa ku kvalitným nástrojom a byť v médiách. O tom, že okrem oficiálnych „elánoidných" skupín tu existovala aj bohatá rocková scéna, svedčí najnovšia kniha Bratislavský nárez, ktorá mapuje bratislavskú rockovú scénu 80. rokov.

Problémoví rockeri

„Toto je príbeh stratenej generácie," hovorí jeden z autorov knihy Dalibor Vašica, ktorý vtedy pôsobil v skupinách Krakatit a Dereš. Publikáciu, ktorej súčasťou je aj CD s nanovo nahranými pesničkami dnes už polozabudnutých skupín, z ktorých mnohé sa dali dohromady po dlhých rokoch len kvôli tomuto projektu, pokrstia v najbližší pondelok v bratislavskom klube Randal.

Rockový nárez ponúka históriu 34 rockových skupín ako Demikát, Hartus, Kosa z Nosa, Krokoband alebo Pressburg. Myšlienku tohto projektu vnukol Vlado „Lamo" Lamoš, ktorý pátral po starých nahrávkach kapiel 80. rokov, pretože chcel vydať kompiláciu, no zistil, že z tých čas sa nezachovalo takmer nič. A tak sa partia okolo Peciho Uherčíka rozhodla, že staré pesničky konečne dostane na pás.

„Väčšina starých nahrávok bola v hroznej kvalite a nedali sa použiť. Zhodou okolností prišiel za mnou Dalibor, či tie pesničky nenahráme znova. Záujem bol veľký, ozvalo sa mnoho starých skupín, z ktorých sme vybrali 21 kapiel," vysvetľuje Uherčík. Jedinou novinkou CD je pieseň Radikálny rez, spoločná vec, ktorú nahrali a naspievali títo muzikanti pod menom Mulatčák Orchestra (All Stars).

„V 80. rokoch sme nemali absolútne žiadnu šancu dostať sa do štúdia, pretože sme sa vymykali oblečením, aj názormi. Ak sa to konečne podarilo, nahrávali sme po nociach, dodáva Dalibor Vašic, no Peci Uherčík pripomína, že eštébáci išli hlavne po punkeroch, rockerov väčšinou prehliadali. No aj tí mali problémy.

„Až také veľké zákazy neboli, no museli sme všetci robiť prehrávky a schvaľovali nám texty, aj keď sme si ich nakoniec spievali po svojom. Hrali sme väčšinou v kulturákoch, mimo Bratislavy iba výnimočne. Niektorí z nás šli na festivaly politickej piesne, pretože, ako dnes tvrdia, bola to jediná možnosť sa prezentovať. No aj odtiaľ ich často vyhodili," dodáva známy bratislavský gitarista a producent.

Silná scéna

Rockový nárez svojím obsahom pripomína Slovenský bigbít. No medzi knihami je zásadný rozdiel. Zatiaľ čo bigbítovú generáciu prevalcovali ruské tanky, tú rockovú zas paradoxne revolúcia. Po novembri sa z tejto bohatej scény zviditeľnilo len zopár hudobníkov. Andrej Šeban je dnes jedným z najlepších gitaristov, Radovan „Vrabec" Orth založil Made To Mate, Braňo „Temo" Černák zas pôsobí v Slobodnej Európe. Kosa z Nosa je jednou z mála kapiel, ktorá hrá aj dnes.

„Boľševici sa rozkukali a my sme opäť sedeli v pivárni Mamut a nadávali," zhodne tvrdia Dalibor Vašica s Pecim Uherčíkom, no zároveň priznávajú, že za rozpadom mnohých kapiel neboli len staré štruktúry, ale najmä rodinné dôvody.

Bratislavský nárez je však dôkazom, že okrem socpopu, ktorý vlastne vládne na Slovensku aj dnes, tu existovali ľudia so svojimi snami, ktorí neustále narážali na červenú stenu. Ich zoznam je skutočne pestrý - od bluesových, cez rockové, alternatívne partie až po speedmetalistov. Medzi nim sú aj také mená ako Metalinda alebo Otto Weiter, ktorí prešli do opačného popového tábora, no podľa Peciho do knihy patria, pretože aj oni začínali v tomto bratislavskom rockovom podhubí.

„Hlavne sme chceli, aby po nás niečo zostalo," vysvetľuje Uherčík hlavný dôvod existencie knihy a CD. Zároveň vníma tento projekt, ktorý vznikal v jeho štúdiu, ako návrat k jeho rokenrolovým albumom.

„Mnohé z týchto skupín by mohli hrať dodnes. Dôkazom toho je CD, ktoré hovorí, že vtedy v Bratislave bola silná scéna skvelých rockových hudobníkov. Veľa z nich nedržalo v ruke nástroj niekoľko rokov, no na tých nahrávkach to nie je vôbec počuť," dodáva Dalibor Vašica.