Britskí The Horrors nás nakoniec prehovorili

Cestu k úspechu si razia mladí alternatívni rockeri Talkshow. V novembri vydali album a zahraničné publikum si získali aj ako predkapela psychedelických The Horrors vo Viedni.

12. dec 2009 o 0:00 Katarína Šamajová

BRATISLAVA. Zatiaľ čo sa skalní fanúšikova britského objavu The Horrors neúspešne dobýjajú do šatne, Talkshow spokojne sedia vo vnútri a pijú minerálku. „Mali sme na dnešný večer iný program, ale keď nás tí Horrors toľko prehovárali, tak sme privolili," vravia so smiechom. Koncert vo Viedni je pre nich ďalším krokom k vytýčenému cieľu.

Najprv sa na sociálnej sieti MySpace objavilo päť skladieb, potom prišlo turné so slovenskými kapelami The Swan Bride a Billy Barman, vzápätí si Slovensko obehli s Lavagance.

Pomedzi to študujú a pracujú. „Konečne nám tento mesiac vyšlo debutové CD. Obsahuje desať skladieb a jeden špeciálny track. Dali sme do toho všetok náš čas, energiu aj financie," tvrdia. Album s jednoduchým názvom Talkshow sa dá za poplatok stiahnuť na internete, v najbližšom čase by sa mal objaviť aj vo fyzickej podobe a aktuálne informácie sú dostupné na stránke www.tlkshw.com.

Sprevádzať ho bude videoklip k singlu These Lights, o ktorom sa neštítia priznať nasledovné: „Je to najnákladnejší klip na Slovensku. Pracoval na ňom profesionálny filmový štáb a je točený na rýchlootáčkovú kameru, ktorá zachytáva rapídne spomalený pohyb. Nemá nijaký dej, ide o trikovú záležitosť, prvú tohto typu u nás." Kvalitný klip považuje za dôležitý aspekt v kariére aj ich manažér Tomáš Holetz. „Keď pôjdem do MTV Europe a pustím im toto, nemusím sa vôbec hanbiť. Je na úrovni a tak to má byť."

Talkshow slovenčina „nereže", spievajú po anglicky a zmeniť sa nemienia. „Chcel som aj po nemecky, ale nespravil som Sprach Diplom, tak už nemám dostatočné sebavedomie," vtipkuje spevák Andreas, ktorý má na svedomí väčšinu textov. Na hudbe pracujú spoločne a tvoria spontánne, štýl neriešia.

„Nepracujeme spôsobom kopírovania svetových trendov. Kým to zopakujeme, prejdú dva roky a už to bude dávno out, a potom nám to hudobní experti a intelektuáli otrieskajú o hlavu, že je to po záruke." Ich cieľom je raziť si vlastnú cestu a zaradiť sa medzi aktívne hrajúce kapely, ktorá kdekoľvek v Európe, pritiahne na koncert aspoň 150 ľudí.