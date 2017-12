Slovensko nenašlo nového riaditeľa SND

Projekty možných riaditeľov divadla neprekvapili. Mnohé z nich zostali len pri kritike doterajšieho stavu

11. dec 2009 o 17:50 Zuzana Uličianska

Konkurzu na generálneho riaditeľa SND sa včera zúčastnili len šiesti kandidáti. Súčasný šéf SND Pavol Smolík na poslednú chvíľu odstúpil s tým, že sa chce venovať viac umeleckej ako administratívnej práci.

BRATISLAVA. Na ministerstve kultúry sa včera vyberal nový riaditeľ SND. Pri otázkach o súčasnom poslaní Národného divadla zaznievali poväčšine frázy. Komisia nakoniec víťaza nevybrala, minister kultúry sa má rozhodnúť, či vypíše nový konkurz alebo menuje riaditeľa priamo.

Karty miešali aj Česi

Dvaja českí účastníci konkurzu prezentovali zaujímavé zahraničné kontakty i manažérsku skúsenosť, hoci ohraničenú predovšetkým operou a baletom.

Režisér Karel Drgáč má za sebou pôsobenie v Štátnej opere Praha i v Janáčkovej opere v Brne, podieľal sa aj na rakúskom festivale Opern Air. Za prioritu by považoval dostať do SND viac divákov, aj z Rakúska. Navrhoval integráciu repertoáru divadla s ponukou blízkych rakúskych scén, v balete by skôr uprednostnil klasický repertoár.

Súčasný šéf opery z Ústí nad Labem Tomáš Šimerda zase vidí generálneho riaditeľa ako koordinátora, zmenil by organizačnú štruktúru divadla, zlepšil komunikáciu s návštevníkmi. Za problém opery považuje príliš veľký počet sólistov, navrhoval by hranie v blokoch. Tomáš Šimerda je finalistom paralelne prebiehajúceho konkurzu na šéfa Štátnej opery Praha, ale tvrdil, že Bratislave by dal prednosť.

Marián Chudovský väčšinu svojej prezentácie obetoval kritike doterajšieho vedenia SND. Divadlo by si vedel predstaviť aj ako akciovku či holding, bližšie však ich fungovanie nepopísal. Prihováral sa za dramaturgický dohľad šéfa SND nad riaditeľmi jednotlivých súborov.

Človek zvonku či zvnútra?

Operný spevák Oto Klein zdôrazňoval svoje manažérske skúsenosti. Aj on volal po návrate ľudí a organizačných štruktúr spred troch rokov. Dramaturgia by mala vyťažovať všetkých zamestnancov. Navrhoval, aby sa SND zmenilo na verejnoprávnu organizáciu.

Divadelná publicistka Ľubica Krénová označila svoju neznalosť interného prostredia SND len za zdanlivú nevýhodu. „Ak príde človek zvonku, môže sa uchrániť pred tlakmi zvnútra," povedala. Krénová kritizovala nezdravý obdiv k zahraničiu, radšej by využívala domáci potenciál. Rezervy vidí vo výkonoch SND a v jeho sebestačnosti v porovnaní s Prahou.

Scénograf Ján Zavarský, ktorý robí dvanásť rokov umeleckého šéfa v trnavskom divadle, vidí činohru ako prostriedok identifikácie národa. Na poste jej šéfa by rád videl silnú režisérsku osobnosť. Baletný súbor označil za najstabilizovanejší a jeho predstava šéfa opery najviac zodpovedala Petrovi Dvorskému.