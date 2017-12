Čo je už dnes „dead“, a čo ešte nie

Košické divadlo zvládlo náročnú tragédiu z moderných čias.

14. dec 2009 o 0:00 Dária Fehérová

O Nore Henrika Ibsena, pôvodne s názvom Domov bábik, sa hovorí ako o feministickej hre. Kedysi bola prevratná tým, že v nej žena – Nora – opustí manžela a dieťa a odchádza žiť nový život. Ibsenova hra strašidelne rezonuje v nových súvislostiach, zdôraznil ich inscenačný tím v Štátnom divadle Košice: peniaze hýbu svetom a my im podriaďujeme všetko, na úkor fungovania rodiny a vzťahov s okolím.

V chladnej nore

Inscenátori dali hre podtitul „burda is dead“ a toto motto sa stáva kľúčom k dešifrovaniu finančného zázemia hlavných hrdinov. Dizajnová lampa „burda is dead“ osvetľuje celú Norinu zabezpečenú domácnosť.

V inscenácii sa narába vysokou mierou štylizácie v každej zložke. Scénografka Lenka Odvárková umiestnila Noru do bielej, chladnej nory, v ktorej majú úkryt rôzne zvieratká, no v prvom rade veverička Nora. Postavy prichádzajú a odchádzajú, len Nora prekročí prah až pri záverečnom odchode, aby sa zase z opačnej strany pozrela do svojej nory na dieťa, ktoré opúšťa.

Domov v kabelke

Alena Ďuránová predstavila Noru ako ženu, pre ktorú je pretvárka prirodzenosťou. Nahlas sa smeje, ale za tým je skrytá tragédia. Je to náročná úloha, Ďuránová musela divákov pustiť pod povrch vonkajšieho prejavu a odhaliť im vnútro.

Norin manžel Torvald Helmer v podaní Petra Čižmára bol krutý, bez nehy. Prejavovalo sa to i v držaní tela a v mimike. V poslednom dialógu Nory a Torvalda, keď obaja konečne odhodili masky, uňho prevládala štylizácia nad prirodzenosťou. Stanislav Pitoňák hral Krogstada uvoľnenou rečou aj pohybom, za ktorými však bolo cítiť nervové napätie. Peter Cibula ako doktor Rank dôsledne dodržal štylizáciu svojej postavy osamelého vlka. Katarína Šafaříková stvárnila pani Lindeovú ako nešťastnú ženu, ktorá nosí svoj domov v kabelke a vždy je pripravená pomôcť.

Nenásilný sneh

Inscenácia Nory v réžii Anny Petrželkovej má inteligentnú a zrozumiteľnú interpretáciu. Vysoká štylizovanosť najmä hereckej zložky je zdrojom istého chladu, nepriepustnosti emócií, s ktorými sa narába veľmi opatrne. Ani padajúci sneh neslúži ako prostriedok násilného vyvolávania citov, za čo si tvorcovia zaslúžia pochvalu.

Ukázalo sa, že Nora je naozaj tragédiou moderných čias, tragédiou odcudzenia sa. Z hľadiska slovenského divadelného kontextu je Nora umnou, inteligentnou inscenáciou a skúškou hereckých zručností v košickom divadle. Na rozdiel od Burdy, divadlo v Košiciach žije.