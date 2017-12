Japonský Pinocchio vhupol do rafinovaných šiat

Astro Boy je trilerom, rozprávkou, komédiou i filmom na zamyslenie.

14. dec 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Digitálne animovaný rodinný sci-fi film Astro Boy podľa starých japonských komiksov a televíznych kreslených seriálov je príjemným prekvapením. Na nič sa nehrá, nič nevnucuje, len zabáva. No s ľahkosťou, akú mu môžu závidieť mnohé veľkofilmy.

Možno, že nie je veľa tých, čo poznajú práce renomovaného japonského majstra Osamu Tezuku. Zato diela, ktorými sa Tezuka vo svojom Astro Boyovi už pred polstoročím inšpiroval, sú nám dôverne známe. Pinocchio Carla Collodiho patrí k základom dnešnej európskej kultúry rovnako ako Gulliverove cesty Jonathana Swifta. Astro Boy je Pinocchio z lietajúceho mesta Laputa, ktoré sa však občas skôr podobá na Gotham City.

Prirodzene, počas desaťročí sa na komiks, televízny seriál i videofilmy o robotickom chlapcovi nalepilo kadečo, počnúc Hviezdnymi vojnami a Indianom Jonesom cez u nás menej známy, no dobrý animovaný sci-fi film Železný obor, až po Spielbergovu A. I. Umelú inteligenciu či Transformerov.

Recenzia/film Astro Boy

Hongkong – USA – Japonsko 2009, 94 minút

Námet: Osamu Tezuka. Scenár: Timothy Harris, David Bowers. Réžia: David Bowers. Kamera: Pepe Valencia. Strih: Robert Anich Cole. Hudba: John Ottman.

Účinkujú: Freddie Highmore, Nicolas Cage, Nathan Lane, Bill Nighy, Donald Sutherland, Kristen Bell

Premyslene jednoduchý

Už pred desiatimi rokmi plánovali štúdiá Sony nakrútiť „živú“ filmovú adaptáciu so skutočnými i mechanickými – animatronickými hercami, ale z projektu nič nebolo. Teraz Astro Boy prichádza v digitálne animovanej podobe a réžii Davida Bowersa. To je britský animátor, známy ako spolurežisér vydarenej animovanej komédie Splách〜nutý. Podieľal sa i na bábkových animákoch Slepačí úlet, Wallace a Gromit: Prekliatie králikolaka a dokonca i na klasike Kto obvinil králika Rogera? z roku 1988!

V Astro Boy však nie je veľa z poetiky vymenovaných diel. Pre divákov, odchovaných dokonalou animáciou, premyslenými originálnymi príbehmi i sofistikovanými posolstvami filmov štúdií Pixar, môže byť Astro Boy strohý. Animácia je bezchybná, no výtvarná stránka sa snaží (inými prostriedkami) dosiahnuť dojem rafinovanej jednoduchosti japonských filmov anime.

Netradičné roboty

Nenájdeme tu teda typické manga – dievčatká so sukničkami, obrovskými očami a ústami večne do O. Grafika Astro Boy sa nespolieha na žiadny kánon, ale pravdou je, že pozadia, rekvizity i postavy sú blízkymi príbuznými všakovakých iných aktuálnych animovaných filmov (Monštrá vs. Votrelci, Blesk, Oblačno, miestami fašírky).

Výtvarníci sa výraznejšie realizovali na riešení lietajúceho veľkomesta budúcnosti Metro City, a najmä roboty. Vychádzali pritom z ilustrácií, príznačných pre USA päťdesiatych rokov minulého storočia, takže v nálade sa líšia od tých, čo poznáme z animovanej rodinnej snímky Roboty. Paradoxne, práve roboty vnášajú do v podstate vážneho až smutného príbehu vtip a zábavu aj pre starších divákov.

Japonsko-hongkonsko-americký Astro Boy má tú správnu mieru zmesi detskej naivity a dospelej rafinovanosti, okorenenú nádychom retro. Môžete ho sledovať ako rozprávku, akčný triler, komédiu, aj ako vážne zamyslenie. Je na vás, čo si vyberiete. No nech si vyberiete čokoľvek, nesklame vás, ale milo prekvapí a pobaví.

Stereoskopický 3-D formát, v ktorom ho nakrútili, by mu však pridal na atraktívnosti aj v našich kinách.