Džez v podaní Rómov? Úžasné!

Charizmatická rómska speváčka Ida Kelarová sa pustila do experimentu. Výsledkom odvážneho kroku je výnimočný džezový album Aven Bachtale.

14. dec 2009 o 0:00 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. Pred sviatkami zbalila Ida Kelarová zopár kópií svojho džezového albumu Aven Bachtale a so svojou „jazz famelijou“ sa vybrala na šnúru po Nemecku, Slovensku a Česku. V piatok večer fascinovala v kultúrnej fabrike Tabačka Košičanov.

Kto hľadá, nájde!

Swing, samba, bossanova, klasický džez a latino, neskrotne veselé i nekonečne smutné pesničky, chvíľami vám čosi pripomenie Buena Vista Social Club...

Čerta starého! Ida Kelarová a jej česko-slovenská kapela je absolútne jedinečná. A nielen v stredoeurópskom priestore.

„Na spojenie cigánskej muziky s džezom nestačí len odvaha. Treba mať aj šťastie. A mne sa podarilo dať dokopy skvelých, prevažne rómskych inštrumentalistov, pre ktorých je džez srdcovou záležitosťou. Kto hľadá, občas aj nájde,“ usmieva sa veľký kus ženy s dušou dieťaťa.

Gitarista, skvelý vokalista a dvorný skladateľ, partner speváčky Desiderius Dužda skladá pre Idu na mieru. Klávesista Ondrej Krajňák a kontrabasista Tomáš Kaštan Baroš študovali džez na Berklee College of Music v Bostone. Jediný „gádžo“ v partii, bubeník Marián Ševčík, získal vlani na Slovensku ocenenie Jazzman roka. „Rodinu“ dokonale dopĺňajú huslista Roman Jánoška, trubkár Július Ďuso Baroš a perkusionista Yonathan Bar Rashi z Izraela.

Buďte šťastní

Aven Bachtale v slovenčine znamená: Buďte šťastní! A poslucháči naozaj odchádzajú z koncertu naplnení tým čoraz vzácnejším pocitom. Azda preto, že osobnosť rómskej kultúry dokáže so svojou „jazz famelijou“ bez zvyšku rozdať svoje veľké srdce. „Všetko v živote sa snažím robiť naplno,“ hovorí Ida. „Po každom koncerte potrebujem chvíľu na vydýchanie, musím sa spamätať, upokojiť. Hoci je to čoraz ťažšie, pocit šťastia mi v tom pomáha. Dnes som ho opäť prežívala. Dúfam, že nie sama...“

Zázraky sa nekonajú

Ida prešla v muzike všetkým. Od štúdia na Konzervatóriu Leoša Janáčka v Brne a klasiky cez ortodoxný rómsky folklór a folk až po rock. „Už pár rokov ma to ťahalo k džezu. Uvedomila som si, že cigánska hudba obsahuje veľa džezových prvkov – harmónie a disharmónie, improvizáciu, rytmus, no predovšetkým dušu. Skúsili sme to prepojiť. A mám pocit, že aj keď som do toho išla s malou dušičkou, akýmsi zázrakom nám to vyšlo...“

Zázraky sa nekonajú. Album i koncert sú logickým vyústením snahy večne nespokojnej duše Idy Kelarovej a jej priateľov.

A ja viem, čo by som rád našiel pod stromčekom.