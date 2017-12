Prichádza Avatar. Najdrahší film histórie

Má to byť filmová udalosť desaťročia. Sci­fi film o bytostiach, ktoré sa stretnú v súboji s ľudstvom, má u nás premiéru vo štvrtok.

15. dec 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Má to byť filmová udalosť desaťročia. Sci­fi film o bytostiach, ktoré sa stretnú v súboji s ľudstvom, má u nás premiéru vo štvrtok.



BRATISLAVA. Vraj to má byť najväčší filmový trhák tohto desaťročia. Vraj zmení prinajmenšom vizuálny prístup, akým sa robia dnešné filmy, a udá smer, ako sa budú nakrúcať v budúcnosti.

Nebolo by to až také prekvapivé, a v tvorbe Jamesa Camerona ani po prvý raz. Osemdesiate roky ovládli jeho dva filmy o terminátorovi i druhý diel Votrelca, deväťdesiate zase Titanic. Možno aj preto ho volajú „kráľ Attila“.

Cameron sa však filmovému publiku pokúsi vyraziť dych aj tentoraz. Vo štvrtok ide do našich kín jeho Avatar.

Najdrahší film v histórii

Vedecko-fantastický film, ktorý stál 300 miliónov dolárov, mal svoju prvú premiéru v Londýne 10. septembra decembra. Aj keď len pre vybrané publikum, no prvé reakcie kritikov sú takmer bezvýhradne pozitívne.

Hollywood Reporter píše o „dokonale uveriteľnej modernej romanci“, Entertaiment Weekly zase hovorí o „vizuálnom spektákle“. Chicago Tribune chváli aspoň prvé dve tretiny filmu.

Pritom za prvými reakciami asi nie je iba údajne úchvatné vizuálne spracovanie, ktoré si Cameron akoby testoval už v IMAX trojdimenzionálnych filmoch Duchovia Titaniku a Mimozemšťania z hlbín. Skúšanie technológie je však pochopiteľné, Avatar sa svojím rozpočtom totiž stal najdrahším filmom v histórii, aj slávny Titanic stál asi o sto miliónov dolárov menej.

Technici museli pre Camerona vyvinúť napríklad novú kameru, aby bol vôbec spokojný s kvalitou trojrozmerného snímania. Predstavu o filme totiž mal už v hlave hotovú, veď písať príbeh začal už v roku 1994.

Záchrana a láska

Premiéru nového filmu si však Cameron nemohol načasovať lepšie. Keďže v dánskej Kodani práve prebieha veľký medzinárodný summit o klimatických zmenách, polovica planéty kričí, nech politici konečne dostanú rozum a druhá zvedavo sleduje, koľko nás to bude celé stáť.

Ochrana prírody sa stala užitočným náboženstvom a najobľúbenejšou farbou už aj fastfoodov sa stáva zelená. Nie v jedle, ale na korporátnom logu.

Do toho prichádza režisér s filmom, ktorý hovorí o našej planéte v ekologickom predsmrtnom kŕči, o chamtivých nadnárodných spoločnostiach, ktoré z prirodzeného prostredia vytláčajú pôvodných obyvateľov, o boji pre zisk a komerčné výhody. A, samozrejme, o láske. Je jedno, či sa podobné príbehy odohrávajú na našej planéte, alebo v sústave Alfy Centauri, či dnes, alebo o 150 rokov neskôr. Také príbehy sú univerzálne.

Vlastne rovnako ako Titanic, a to Cameron veľmi dobre vie. Preto sa odhaduje, že Avatar zarobí najmenej miliardu dolárov.