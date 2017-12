Krátko z hudby

McCartney opäť spieva vo filme, Seriál Bigbít sa vracia, Žbirka sa pridal k boju proti súťaži X-Factor.

14. dec 2009 o 17:17 Peter Bálik, čtk, peb

McCartney opäť spieva vo filme

NEW YORK. Britský hudobník Paul McCartney napísal len pár pesničiek pre filmy. Teraz prispel baladou (I Want to) Come Home do príbehu o vdovcovi, ktorý sa snaží zblížiť s dospelými deťmi. Film Everybody's fine v hlavnej úlohe s Robertom De Nirom 67-ročného hudobníka dojal. S manželkou Lindou, ktorá zomrela v roku 1998, mal tri deti: „Fakt, že hlavný hrdina prišiel o manželku a zostali mu dospelé deti so všelijakými starosťami, ktoré sa snaží zhromaždiť k jednému stolu, mi bol veľmi povedomý," uviedol. Bývalý člen skupiny Beatles zložil napríklad titulnú skladbu k bondovke Žiť a nechať zomrieť (1973).

Seriál Bigbít sa vracia

BRATISLAVA. Český seriál Bigbít, ktorý v štyridsiatichtroch dieloch mapoval československú rockovú hudbu z rokov 1956 až 1989, sa vracia na televízne obrazovky. Výpravný dokument, ktorý prvýkrát odvysielali v roku 1998, bude mať obnovenú premiéru 1. januára na ČT2. Tvorcovia počas nakrúcania vyspovedali všetky dôležité osobnosti scény a podarilo sa im spraviť rozhovory aj s hudobníkmi, ktorí sa vysielania nedožili. Ide napríklad o Petra Nováka, Mikiho Volka, ale aj o Deža Ursinyho.

Aj Žbirka bojuje proti X-Factoru

BRATISLAVA. Spevák Miro Žbirka sa pripojil do kampane na sieti Facebook, ktorá protestujúci proti britskej speváckej súťaži X-Factor. Žbirka je jedným z polmilióna ľudí, ktorí si stiahli pieseň Killing In The Name od Rage Against The Machine, čím ju dostanú do čela britskej hitparády. Tak zabránia, aby piaty raz po sebe hitparádu vyhral spevák zo súťaže X-Factor. „Keď som sa dočítal, že zakladateľ televíznych súťaží Simon Cowell označil túto kampaň za stupídnu a cynickú, rozhodol som sa k nej pridať. Mne totiž naopak televízne programy pána Cowella pripadajú stupídne a cynické," povedal Žbirka.