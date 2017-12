O Zlaté glóbusy budú bojovať aj Nehanební bastardi s Avatarom

Oba filmy sú horúcimi favoritmi na cenu v kategórii drámy. Udeľovanie sa uskutoční 17. januára 2010. Najviac nominácií dostala tento rok americká komédia Up in the Air.

15. dec 2009 o 16:50 TASR

BEVERLY HILLS. Americká komediálna dráma Up in the Air získala dnes najviac nominácii v rámci 67. ročníka udeľovania Zlatých glóbusov. Celkom šesť nominácií za najlepšie herecké výkony získala trojica hlavných protagonistov George Clooney, Vera Farmigová a Anna Kendricková. Film Up in the Air sa všeobecne vníma ako komédia. Nominácia v prestížnej kategórii drámy však môže zvýšiť jeho vážnosť a posilniť pozíciu snímky ako potenciálneho favorita na Oscara, kde dominujú prevažne diela dramatického charakteru. Film získal aj nomináciu na najlepší scenár a réžiu. V kategórii drámy sa budú o Zlaté glóbusy uchádzať aj snímky Avatar, The Hurt Locker, Precious a Nehanební bastardi. Na druhom mieste s piatimi nomináciami figuruje muzikál Nine v hlavných úlohách s Danielom Dayom-Lewisom, Penélope Cruzovou a Marion Cotillardovou. O glóbusy v kategórii muzikál/komédia budú súperiť aj snímky (500) Days of Summer, Vo štvorici po opici a dva filmy s Meryl Streepovou: Nejako sa to komplikuje a Julie & Julia. Streepová rovnako ako Sandra Bullocková získala dve herecké nominácie. Slávnostné odovzdávanie filmových a televíznych Zlatých glóbusov, ktoré udeľuje Asociácia zahraničných novinárov v Hollywoode (HFPA), sa uskutoční 17. januára 2010. Galavečer v Beverly Hills bude moderovať britský komik Ricky Gervais. Zlaté Glóbusy sú po Oscaroch druhou najdôležitejšou filmovou cenou v Hollywoode. Považujú sa za dôležitý indikátor pred následným udeľovaním Oscarov, ktorým často dominujú práve filmy ocenené Zlatými glóbusmi.