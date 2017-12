Čo počúvame

Pesimista, Bahamy, Naďa, Modré more. Nič vám to nehovorí? Sú to názvy pesničiek z kultového debutu skupiny Ali Ibn Rachid, ktorý po 17 rokoch vychádza digitálne remastrovaný. Zvuk je ešte lepší, hudba stále rovnako svieža.

16. dec 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Písmo: A - | A + 2 0 Originálne melódie, neošúchané aranžmány pre gitary a dychové nástroje, vtipné texty. Pripomína to trenčianskych Bez ladu a skladu Miša Kaščáka, hudba partie okolo Ľuba Burgra je tiež nadčasovou záležitosťou, no Ali Ibn Rachid sú z Prešova a ponúkajú ešte svojskejšie alternatívne pesničkárstvo. S „hokejistami" znovu vyšli aj „cyklistky", ktoré sa smejú z obalu druhého CD, a s vlaňajším novým albumom Dancing je tak momentálne na trhu kompletná diskografia tejto nezameniteľnej skupiny.