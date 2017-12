Zamiluj sa, kým sú ešte na svete ženy

Road movie Rubena Fleischera Zombieland vykročila dobrým smerom.

16. dec 2009 o 0:00 Ján Gregor

Vo filme Zombieland sú aj romantické prvky, ale to neznamená, že tam žene nerozbijú o hlavu záchodovú dosku.(Zdroj: ITAFILM)

Vo filmovom praveku boli filmy o zombies myslené vážne a budili hrôzu. Dnes má väčšina z nich komediálny nádych a americký Zombieland sa dokonca priblížil k rodinnému filmu.

Ak sa tento film niečím zapíše do dejín, bude to vďaka úvodným desiatim minútam. V nasadenom tempe, samozrejme, nevydržal, ale úvod do mysle ustráchaného človeka, ktorý celé mesiace uteká pred krvilačnými stvoreniami, je skvelý.

Milosrdní scenáristi

Spomalené zábery, ako zombíci naháňajú na vysvietenom baseballovom ihrisku dvestokilového Američana, sú nádherné a poučné zároveň - ak máte nadváhu a slabú kondíciu, sú vaše dni zrátané.

Tínedžer s problémom zadržiavať v stresových situáciách obsah svojich čriev mal v minulosti problém aj so zvádzaním žien, ale keďže už dávno žiadnu nestretol, zmieril sa s tým, že asi zomrie nepobozkaný a v tom lepšom prípade aj neroztrhaný. Columbus žil so svojimi fóbiami oddelený od reálneho sveta múrom z pizzových škatúľ a počítačovými hrami.

Keď do jeho života konečne vpadla nejaká žena, bola už nakazená a namiesto predohry jej musel rozbiť hlavu keramickou záchodovou doskou. Scenáristi však boli milosrdní a dostane ešte jednu šancu, zombíci nezožrali úplne všetko.

Teš sa z maličkostí

Zombieland je road movie s romantickými prvkami, rodinnými hodnotami a múdrosťami vyčítanými zo ženských časopisov ( „teš sa z maličkostí"). Novú rodinu si v novom svete môžete vybrať, aj keď nemôžete byť prieberčiví.

K ustráchanému Columbovi pribudne Tallahassee užívajúci si zabíjanie zombíkov, aj keď sa u neho občas objaví trauma z minulosti a pod sebavedomým zovňajškom krvilačného blázna sa skrýva niekdajší citlivý človek.

Woody Harrelson po pätnástich rokoch od nakrútenia Takých normálnych zabijakov opäť dostal rolu, kde sa môže radostne vyčľapkať v krvi. O dva roky si príde na svoje znovu, keď sa do kín dostane plánované pokračovanie Zombielandu.

Finále v lunaparku

Ženským prvkom filmu je dvojica sestier s infantilnou túžbou dostať sa do zábavného parku, kde film vrcholí, hoci už vo fáze, keď trochu stratil dych. Finále a happyend v lunaparku zapadajú do predvianočnej atmosféry, keď je všetko vysvietené, všade sa motajú divné postavy a vy máte chuť zabíjať.

Pod pomyselným stromčekom si toho najviac nájde Columbus - na začiatku mal iba telefónne číslo do pizzérie a joystick, na konci má novú rodinu, stabilnejší tráviaci trakt a ešte k tomu aj šancu, že nezomrie ako panic.

Zombieland vykročil dobrým smerom, ak sa mu v pokračovaní podarí nadviazať na úroveň úvodnej desaťminútovky, zrodila sa séria, ktorá nezapadne prachom.