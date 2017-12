Tarzan, Tanec s vlkmi aj Pocahontas naraz

Aký je dlhoočakávaný nový film Avatar režiséra Jamesa Camerona? Prečítajte si recenziu.

16. dec 2009 o 17:06 Miloš Ščepka

Vo filme Avatar je všetko, čo sme už niekde čítali, počuli a videli. Lenže nikdy sme to nevideli všetko naraz – a stvárnené takto.(Zdroj: MOVIEWEB)

Pravdepodobne to nie je film s najvyššími výrobnými nákladmi, no ak prirátame reklamnú kampaň, nemá obdobu. Avatar je výnimočný aj v tom, že producenti nepremárnili ani cent.



V histórii vedecko-fantastického filmu sa stalo len raz, že kniha podľa filmu (2001: vesmírna odysea) bola lepšia ako film. Ak dostane príbeh Avatara do rúk dobrý spisovateľ, história sa môže zopakovať.

Niežeby bol taký originálny - ide len o parafrázu na všetkých Tarzanov, Knihy džungle, Tance s vlkmi a ďalšie rozprávania o človeku, ktorý sa zžije s cudzím, nepriateľským prostredím natoľko, že sa stane jeho súčasťou a na jeho obranu neváha hoci aj položiť život. Neoriginálny príbeh však podáva dosiaľ nevídaným spôsobom.

Čo napísali iní

"Cameron nikdy nespravil film iba preto, aby predvádzal vizuálnu pyrotechniku. Každý kúsok technológie v Avatarovi slúži vyššiemu cieľu." Hollywood Reporter "Avatar je v podstate digitálny Old Shatterhand. Aj v tejto medziplanetárnej indiánke sa bledá tvár – armádny veterán – zblíži s dcérou domorodého náčelníka. Aj on prejde pod vedením kozmickej Nšo-či výcvikom života v prírode a potom sa musí rozhodnúť, či v kľúčovej bitke podporí pozemšťanov, alebo nových bratov."

Mladá fronta Dnes "Cameron znovu presvedčil pochybovačov. V Hollywoode je ešte stále minimálne jeden muž, ktorý vie, ako správne minúť 300 miliónov dolárov." Roger Ebert, Chicago Sun Times

Známy­ neznámy

Film majstrovsky narába so všakovakými vypožičanými motívmi, ale v podstate má tradičnú stavbu i poetiku a nehanbí sa ani za happy end. Nie je v ňom azda nič, čo sme už nečítali alebo nevideli. Lenže nikdy sme to nevideli všetko naraz - a takto stvárnené.

Nielen preto, že James Cameron nám nachystal obrazové orgie, ale i pre suverenitu, s ktorou nám ich servíruje. Avatar je lahôdkou rovnako pre nenáročných milovníkov akčných trilerov, ako pre znalcov science­-fiction, fantasy či výrazne filozofických diel. Nevykráda, ale účelne a harmonicky využíva.

Ochrnutému príslušníkovi námornej pechoty Jakovi Sullymu neveríme o nič menej ako Jackovi a Rose z Titanicu. I napriek tomu, že sa na cudzej, pozemšťanom nepriateľskej planéte Pandora, v umelom, geneticky vyšľachtenom tele, zamiluje do domorodej ženy, aby napokon skončil ako vodca povstania proti pozemským dobyvateľom.

Silný vizuál aj herci

Vizuálna stránka je úchvatná, premyslená do najposlednejšieho detailu, či už pozemskej techniky budúcnosti, odľahlého vesmíru i jeho bizarných obyvateľov. Mimochodom - na fotografiách pôsobia ako tuctové figúrky z videohry a veľmi pripomínajú Indiánov z Disneyho Pocahontas (a nie je to jediné spojivo s Pocahontas!), no na filmovom plátne získavajú ladnosť, eleganciu, krásu, presvedčivosť i sugestívnosť.

Oslie mostíky a krehké švy, ktoré má každý príbeh, sú tu starostlivo ukryté, všetko pôsobí ľahko, presvedčivo, logicky. Aj herci sú vybraní ideálne.

Sam Worthington si v ničom nezadá s Kevinom Costnerom v Tanci s vlkmi, hoci väčšinu času je digitálne pretransformovaný na vesmírneho domorodca. Sigourney Weaver nie je len nostalgickou pripomienkou kultovej Ripleyovej z Votrelca, ale skutočnou starnúcou vedkyňou a Michelle Rodriguez ako spurná pilotka dokáže radosť z hrania preniesť i na publikum.

Stephen Lang v role cynického veliteľa ani pragmatický šéf projektu (Giovanni Ribisi) nemajú vyznievať ako démonickí predstavitelia Zla, pretože Zlo - to je celé ľudstvo. Až na zopár výnimiek.

Nový míľnik filmovej zábavy

Spojenie príbehu, obrazu a zvuku vrátane hudby Jamesa Hornera je takmer dokonalé. Až také monumentálne dokonalé, že myšlienka filmu môže vyznievať len ako jednoduchá zelená agitka, hoci v skutočnosti sa Avatar zďaleka neobmedzuje len na ekológiu.

Cameronov nový film je plne zrozumiteľný, pôsobivý a zábavný i v tradičnom formáte, ale režisérova práca s priestorom v 3-D je kapitolou samou osebe. Rozdiel je asi taký, ako medzi filmom nemým a zvukovým alebo čiernobielym a farebným. Môžeme len ľutovať, že Slovensko v súčasnosti nemá žiadne veľkoformátové 3-D kino.

Kto chce hľadať chyby a nedostatky, pri sledovaní takmer trojhodinového Avatara ich síce určite nájde, jedno je však isté: odteraz sa filmová zábava bude deliť na tú pred Avatarom a na tú po ňom.