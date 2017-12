Bankár, čo sa nedrží kopyta

Keď niekto píše populárne o ekonómii, tak máte vôľu mu odpustiť spisovateľské nedostatky textu. Ľudovít Ódor vás o to však neprosí.

17. dec 2009 o 0:00 Konštantín Čikovský





Pokiaľ sa neliterát rozhodne, že spopularizuje odbor, v ktorom je lokálna špička, riskuje málo. Člen Bankovej rady NBS Ľudovít Ódor ctiteľov literatúry provokuje viac, pokúša sa aj o humor. A aby si porovnanie s majstrami vtipnosti ešte sťažil, nechal svoje eseje o ekonómii ilustrovať opäť Shootymu. Ten si to užil . Ak by aj bola kniha len o jeho karikatúrach, stačilo by.



Krizonómia z nadhľadu už podtitulkom (Trochu recesie v časoch recesie) ukazuje, že bankár Ódor netúži byť len popularizátor ekonómie.



Popularizátori obvykle neskúsia napísať aj báseň (áno, Ódor jednu v knihe dal) a pokiaľ nie sú trúfalí, tak nevysvetľujú svetovú ekonomickú krízu cez rozhovor s bačom. Lebo už tak mnoho humoristov sa pri bačovaní strápnilo. Ak by si to ešte trúfol dajme tomu Lasica, dajme tomu, povedali by ste si. Nie, centrálny bankár aj toto zvláda tak, že Milan Lasica mu k tomu napísal aj predslov.



Za dva roky od Ekonómie z nadhľadu sa Shooty nezhoršil, Ódor pozýva k písaniu menej hostí, a v jeho populárno­poučnom písaní už pri troche vôle nájdete osobitý štýl. Áno, taký suchý. Taký na hrane, že sa bojíte, že už-už príde trápnosť, až sa oslobodzujúco zasmejete v texte, ktorý premýšľa povedzme o užitočnosti imigrantov.



A ak už križujete žánre tak nehanebne ako Ódor, potom môžete pridať vtipy o ekonómoch, odporúčanú literatúru, často kladené otázky či ekonomicko-slovenský slovník pre baču.