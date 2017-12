Keď veľa talentu neprekáža

Homme, Grohl a Jones – superskupina, ktorá sa nemôže nepodariť.

17. dec 2009

Členovia Them Crooked Vultures sa nedali dohromady preto, aby boli ešte lepší než ich domovské skupiny. Len dostali chuť si spolu zahrať.

BRATISLAVA. Vyslovte pred nimi slovo superskupina a už sa im začne otvárať nožík vo vrecku. Bohužiaľ, tejto nálepky sa kapela menom Them Crooked Vultures nikdy nezbaví, stačí sa pozrieť na jej zloženie. Na gitaru hrá a spieva Josh Homme z Queens Of The Stone Age, na bicie David Grohl z Nirvany a Foo Fighters a basu legendárny John Paul Jones z Led Zeppelin.

Možno sa im výraz superskupina nepáči preto, že história pozná mnohé podobné kapely, združujúce najlepších hudobníkov planéty, ktoré dopadli neslávne. Podobne ako vo futbale, aj v hudbe platí pravidlo, že ak je priveľa talentu na jednom mieste, pesničky to skôr oslabuje ako posilňuje.

Stávka na istotu

No Them Crooked Vultures toto pravidlo sčasti popierajú, pretože na ich debutovom rovnomennom albume, ktorý vyšiel v novembri po celom svete, cítiť, že tri slávne hlavy si spoločnosť viditeľne užívajú.

„Táto kapela sa nemôže nepodariť," povedal David Grohl ešte v roku 2005, keď v rozhovore pre magazín Mojo vyhlásil, že by chcel spolu s Hommom a Jonesom niečo nahrať. No trvalo ďalšie tri roky, než sa k tomu odhodlali, vraj k popoženutiu projektu pomohla náhoda, keď Grohl na oslavách svojej štyridsiatky posadil k jednému stolu Homma s Jonesom.

Ešte pred vydaním debutového albumu skupina dostala celkom priliehavú prezývku - Foo Zeppelin of the Stone Age. Tento nickname presne vystihuje hudbu, ktorú táto trojica vytvorila. Niečo z Queens Of The Stone Age, priekopníkov takzvaného stoner rocku, modernej odnože hard rocku, Jonesova precíznosť, muzikálnosť a zručnosť z čias Led Zeppelin a vášnivé Grohlovo bubnovanie, ktoré kedysi energicky posúvalo pesničky Nirvany dopredu.

V kapele s Jonesom

Hudobní kritici zaujali k tomuto trinásťpesničkovému dielu, kde jednotlivé piesne poháňajú jednoduché a ťažkotonážne riffy, ktoré majú najbližšie k Hommovej kapele, väčšinou pozitívny postoj.

Podľa nich cítiť, že album nahrali tri významné postavy rockovej hudby, no objavili sa aj hlasy, že tento album v podstate nemá žiadny zmysel. Pravdou je, že debut určite nie je lepší ako veci z ich pôvodných skupín, no nikto nemôže odoprieť lásku k spoločnému hraniu. Kto z mladých hudobníkov sa môže pochváliť, že má v kapele Johna Paula Jonesa?

A v prípade tohto starého pána, ktorý v 70. rokoch bol súčasťou zvuku „kladiva bohov", platí, že mladá krv mu dala možnosť predviesť svoju jedinečnosť.