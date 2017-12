Veľký heavymetalový sen

Smiešno­tragický príbeh o kapele Anvil vykročil k Oscarom.

18. dec 2009 o 0:00 Peter Bálik

Dokument The Story Of Anvil je jedným z najlepších DVD tohto roka.

BRATISLAVA. V prvých minútach filmu sa na obrazovke objavia rôzne známe tváre. Členovia Metallicy, Slayer a Motörhead spomínajú na svojich kolegov z heavymetalovej skupiny Anvil, keď začiatkom osemdesiatych rokov vykročili k slávnej budúcnosti. Stále máte pocit, že hovoria o akejsi fiktívnej skupine na spôsob Spinal Tap alebo vymysleného rockera Deweyho Coxa, no v skutočnosti táto skupina existovala a neskôr zistíte, že stále funguje.

Dojatý Hoffman

Namiesto štadiónov pre desaťtisíce ľudí však táto skupina hrá pre päťdesiat opilcov v amerických a kanadských baroch. Zatiaľ čo o ich kolegoch sa neskôr dozvedel celý svet, o Anvil doteraz vedelo iba zopár heavymetalových fanatikov.

Príbeh tejto kanadskej skupiny zachytáva dokument Anvil! The Story Of Anvil, ktorý patrí medzi najlepšie hudobné filmy tohto roka. Podľa prestížneho magazínu Mojo je najlepším hudobným DVD vydaným v posledných dvanástich mesiacoch. Keď ho videl na festivale Sundance herec Dustin Hoffman, dohnal ho dokonca k slzám a označil príbeh dvoch starnúcich rockerov, ktorí počas života zažili toľko sklamania, že by to zabilo aj koňa, za jeden z najcitlivejších a najdojemnejších filmov, aký kedy v živote videl.

Ani pre ľudí, opovrhujúcimi klasickým heavy metalom, nie je ťažké vcítiť sa do kože päťdesiatnikov – speváka a gitaristu Steve „Lips“ Kudlowa a bubeníka Robba Reinera, ktorí nikdy ne〜opustili svoj sen preraziť v hudobnom šoubiznise.

Skupina Anvil bola v osemdesiatych rokoch jednou z najväčších nádejí celej scény, no zlé zmluvy so zlým manažmentom ju zruinovali natoľko, že sa ocitla na pokraji záujmu. Kudlow a Reiner to nikdy nezabalili. Nahrávali nové a nové albumy, po ktorých neštekol ani pes, a na rozdiel od ich manželiek a rodinných príslušníkov, radiacich im, aby sa konečne zobudili zo svojho sna a našli si normálny džob, stále verili, že sa na nich usmeje šťastie.

Tragická realita

Film Saschu Gervasiho, ktorý im robil kedysi technika a vedel o ich problémoch a nezlomnej viere, ale opisuje jednu veľkú katastrofu. Základom dokumentu je európske turné, ktoré sa začne nádejne. Vtipné sú scény zo zákulisia, kde Kudlow sa snaží oprášiť staré kontakty s legendami hardrocku a heavy metalu, no tie si na nich ledva spomenú.

No po festivaloch prichádza jedna katastrofa za druhou. V Prahe im nechcú zaplatiť, pretože prišli neskoro, v Nemecku sa zas organizátori vykašľú na propagáciu a kapela hrá pre päť ľudí, aj keď s plným nasadením. Zmeškajú vlak, spia v spacákoch na stanici, neschopná talianska manažérka sa zrúti.

Tých katastrof je v príbehu o Anvil oveľa viac, no tento dokument by nebol úplný, keby nemal šťastný koniec – v Japonsku.

No skutočný happy end sa odohral až po premiére tohto filmu. The Story Of Anvil spôsobil, že vrátil skupinu do stredu záujmu, po viac ako dvadsiatich rokoch, keď si metalový svet spieval ich klasiky Metal on Metal a 666. Kapela začala dostávať ponuky od veľkých festivalov a už si zahrala v populárnej šou komika Conana O' Briena.

Sprvoti nenápadný dokument zaznamenal obrovský úspech a už sa rozbehla aj oscarová kampaň. Nie pre Gervasiho genialitu, ale kvôli dvom bláznom, ktorí vedeli o sebe, že sú dobrí, len okolitý svet si myslel úplný opak. Je to film o veľkom sne a vôbec neprekáža, že ten sen je heavymetalový.