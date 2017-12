Čo čítame

Nebyť náhody, že v 70. rokoch si v psychiatrickej liečebni v britskom Ipswichi všimli, ako si jeden pacient stále niečo píše, a ďalšej náhody, že tieto zápisky sa dostali k Josefovi Škvoreckému, zostali by z diela Ivana Blatného známe len jeho prvé zbierk

21. dec 2009 o 0:00 Alexander Balogh

y.

„Radosti, kde jsi?... Tebe slaví i smutné básně. Právě ty," napísal úspešný debutant v roku 1940. Keď potom po komunistickom prevrate emigroval, režim ho ostentatívne zavrhol. A keďže čoskoro bol pre psychické ochorenie niekoľko desaťročí až do smrti hospitalizovaný, dlho „nevyrušoval" ani z exilu.

No napodiv Blatný, ktorý by sa práve dnes dožil 90 rokov, akoby ani v dlhom porevolučnom čase ešte nebol celkom odkliaty. „Vždyť věčnost se dá vyčíst také z trochy v průjezdu zaslechnutých slov," píše v knižke Domovy. Dá, ale prečo by tých slov malo byť len trochu?