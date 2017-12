Nové knihy

Stanislav Rakús: Telegram, Robert Menasse: To bolo Rakúsko, Ľubica Suballyová: My deti z Trávnikov, Henry David Thoreau: Štyri eseje, Irena Gerová: Vyhrabávačky.

21. dec 2009 o 0:00 Alexander Balogh, ba

Stanislav Rakús: Telegram

Koloman Kertész Bagala



Po vlaňajšej Excentrickej univerzite sa Stanislav Rakús možno až nečakane rýchlo predstavuje knihou štyroch próz Telegram. Autor, laureát Ceny Dominika Tatarku, je možno aj pre svoju bohatú tvorbu z oblasti literárnej vedy považovaný za „vážneho", no aj teraz humorným, groteskným i tragikomickým charakterom svojich poviedok toto zdanie úspešne vyvracia.



Robert Menasse: To bolo Rakúsko

Kalligram

V rakúskej literatúre je veľa autorov kritických ku vlastnej krajine. Medzi najznámejších patrí Thomas Bernhard, no Menasse za ním nezaostáva. Rakúšanom, aby neboli touto krajinou zaskočení, vraj stačí vedieť jedno - treba si vždy predstaviť opak toho, čo sa pokladá za logické, a považovať to za rakúsku normálnosť, vraví v jednej z esejí.



Ľubica Suballyová: My deti z Trávnikov

Matica slovenská

O tom, že život na sídlisku sa nemusí diať len v paneláku, svedčia aj príbehy tejto knižky. Jeden z nich sa odohráva na pikniku, kde sa na rozprávku hrajú s deťmi aj rodičia, tety, starkí, až ich dojatý Miško všetkých objíme: Toto je mlyn našich rúk. Dômyselná stavba knihy z troch trojíc príbehov ponúka rôzne konštelácie rodinných väzieb.



Henry David Thoreau: Štyri eseje

Marek Šulík

„Z hĺbky duše súhlasím s mottom, že najlepšia vláda je tá, ktorá čo najmenej vládne, a privítal by som, ak by sa toto motto uvádzalo do života čo najrýchlejšie a najsystematickejšie," hovorí americký filozof, zaoberajúci sa najmä problémom odcudzenia sa človeka prírode. Zomrel síce už pred poldruha storočím, ale jeho eseje sú aj dnes inšpirujúce.



Irena Gerová: Vyhrabávačky

Paseka

Kniha s podtitulom Denníkové zápisky a rozhovory z rokov 1988 a 1989 pochádza z pozostalosti redaktorky Svobodného slova, pôsobiacej v minulom režime na hranici „sivej zóny" a disentu. „Vyhrabávačkami nazývam to, že sa dávne, minulé, temné deje, odrazu vyplavujú," povedal jej v jednom z rozhovoro Václav Havel.