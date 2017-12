Polański žaluje tri francúzske magazíny za zásah do súkromia

BRATISLAVA. Oscarový režisér Roman Polański, ktorý je v súčasnosti v domácom väzení vo Švajčiarsku, žaluje tri francúzske periodiká za to, že neoprávnene zverejnili tri fotografie jeho rodiny, čím mu zasiahli do súkromia. Na niektorých fotkách z jeho horskej chaty v Gstaade sú totiž okrem neho zobrazené tiež jeho deti.

Režisér filmov Rosemary má dieťatko (1968), Čínska štvrť (1974) alebo Pianista (2002) podal trestné oznámenie na magazíny VSD a Voici a týždenník Le Journal du Dimanche.

Spoločne s manželkou Emmanuelle Seigner od nich ako odškodné požaduje 75-tisíc eur. Prípadom sa bude súd v Paríži zaoberať 12. januára.

Švajčiarsko v januári rozhodne o žiadosti USA na vydanie Romana Polańského, ktorého zatkli 26. septembra v Zürichu na základe viac ako 31 rokov starého amerického zatykača.

V roku 1977 sa režisér priznal, že mal pohlavný styk s 13-ročným dievčaťom a uzavrel dohodu o vine a treste. V roku 1978 však ušiel do Francúzska, kde bol mimo dosahu americkej jurisdikcie. Domnieval sa totiž, že sudca ho pošle do väzenia až na 50 rokov.

V súčasnosti Polański nemôže vyjsť z chaty, kým Švajčiarsko nerozhodne o žiadosti USA na jeho vydanie. Jeho pohyb monitoruje elektronický náramok.

Súd zamietol návrh na zrušenie obvinení voči Polanskému

LOS ANGELES. Kalifornský súd v pondelok zamietol požiadavku režiséra Romana Polanského, ktorého právnici sa pokúšali o zrušenie rozsudku spred 30 rokov týkajúceho sa pohlavného styku s neplnoletým dievčaťom.

Súd však nariadil "bezodkladné" preskúmanie Polanského sťažnosti voči priebehu a vedeniu pôvodného procesu.

Hovorca súdu pre agentúru DPA upresnil, že Polanski by sa najprv musel vrátiť do Spojených štátov a objaviť sa pred súdom, a až potom by sa jeho žiadosť mohla preskúmať.

SITA, TASR