Rok patril mladým experimentátorom

V rebríčkoch o najlepší album sa najviac skloňujú Animal Collective, Dirty Projectors a Grizzly Bear.

23. dec 2009 o 0:00 Peter Bálik

Na nahratie albumu dnes nemusíte do štúdia, stačí vám teplo domova s počítačom na stole a dobré nápady.

BRATISLAVA. Bob Dylan síce spieva, že sa netreba obzerať späť, no práve koniec roka je najlepším obdobím zrekapitulovať, čo všetko sa na scéne udialo. Vybrali sme dva odborné časopisy Mojo a Uncut a jeden z najhlavnejších alternatívnych serverov Pitchfork, ktoré tradične zostavili rebríčky najlepších albumov roka.

Harmónie z mesta

Samozrejme, aj kritici sa môžu mýliť a pokojne ani jeden z vašich tohtoročných albumov tam nemusí byť. No pri čítaní týchto výberov môžeme zistiť, čo zaujímavé sa udialo vo svetovej hudbe. Rebríčky sa síce vzácne zhodujú iba pri prvom mieste, no všetky tri hovoria o jednej zásadnej veci. Potvrdzujú nástup novej generácie.

Ich skladby by pred niekoľkými rokmi boli absolútne nestráviteľnými pre širšie masy, no jednoznačné víťazstvo Animal Collective s ich posledným albumom poukazuje na fakt, že časy sa menia.

Ku generácii Animal Collective môžeme priradiť aj ďalšie nové tváre. Napríklad newyorskú skupinu Grizzly Bear, ktorá na debute Veckatimest spája žiarivé melódie The Beach Boys s avantgardnými zvukmi. Títo Brooklynčania pripomínajú alternatívne megastars Fleet Foxes, ktorých hudba znie dedinsky v dobrom zmysle slova, zatiaľ čo Grizzly Bear sú skôr mestskou kapelou.

Bez veľkého brata

Do Top 10 sa dostali aj ďalšie nové mená. Napríklad speváčka Fever Ray z The Knife, ktorá vydala sólový elektronický album, potom newyorskí avantrockoví Dirty Projectors, londýnski The XX alebo aj britskí Wild Beast, podľa niektorých hlasov najvzrušujúcejšia nová skupina od čias The Smiths.

Nástup novej generácie, do ktorej patria aj Florence And The Machine, The Low Athem alebo aj Bat For Lashes, súvisí so zmenenými podmienkami. Pesničky si môžete nahrať doma na počítači a šíriť ich cez internet bez toho, aby ste potrebovali na to veľkú nahrávaciu spoločnosť.

A hlavne, mení sa aj hudobná chuť - dnes nie je problém, ani hriech pomiešať všetko, čo doteraz v hudbe vzniklo, a tak stvoriť niečo úplne nové.

V rebríčkoch sa často mihlo aj meno Bill Callahan, ktorý dávnejšie pôsobil v skupine Smog. Tento americký folker nahral nádherný krehký album Sometimes I Wish We Were An Eagle. Kritici ocenili aj novú nahrávku saharských Tinariwen, ktorí vystúpili aj na trenčianskej Pohode. Imidiwan Companions je podľa odborníkov ich najlepším albumom vôbec.

Česť klasikov zastal Dylan

Zo starých známych tvárí sa najviac darilo Bobovi Dylanovi, ktorému na jar vyšiel nový album Together Through Life. Starý bard šiel do štúdia pôvodne nahrať soundtrack k hollywodskemu filmu, ale nakoniec toho spravil toľko, že to vyšlo na ďalší radový album. Podobne ako pri jeho posledných radovkách, ani teraz na neho kritici nezabudli. Už teraz je zrejmé, že Together Through Life sa stane jeho ďalšou klasikou.

Do Top 50 sa dostali aj ďalšie známe tváre so slušnou prácou - napríklad Bruce Springsteen s Working On A Dream, Sonic Youth s Eternal alebo The Flaming Lips s Embryonic. Naopak, absolútne vyhoreli U2 s No Line On The Horizon, ktorých kritici úplne odzívali.