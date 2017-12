Najlepšie albumy roka nahrali vraj U2 a Bruce Springsteen

29. dec 2009 o 11:30 SITA

Top 10 najlepších albumov roka podľa magazínu Rolling Stone: 1. U2 - No Line On The Horizon 2. Bruce Springsteen - Working On a Dream 3. Phoenix - Wolfgang Amadeus Phoenix 4. Jay-Z - The Blueprint 3 5. Green Day - 21st Century Breakdown 6. Dirty Projectors - Bitte Orca 7. Neko Case - Middle Cyclone 8. The-Dream - Love vs Money 9. The xx - The xx 10. Sonic Youth - The Eternal

Ich ostatná štúdiová nahrávka No Line On The Horizon nezaznamenala síce taký komerčný úspech ako predchádzajúca How to Dismantle an Atomic Bomb (2004), no napriek tomu ju podľa redaktorov prestížneho hudobného periodika tým najlepším, čo na konci prvej dekády 21. storočia na svete vyšlo.

"Bono, Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. objavujú temné miesta (Moment of Surrender), hľadajú moderné verzie svojich klasických skladieb (Magnificent) a odkrývajú dušu (Breathe). Výsledkom je album so zmyslom pre dramatickosť, ktorý tento rok nikto neprekonal," uviedol Rolling Stone.

Na druhé miesto zaradili redaktori ďalšieho legendárneho interpreta, konkrétne Brucea Springsteena a jeho šestnásty štúdiový počin s názvom Working On a Dream.

Trojka patrí v koncoročnom rebríčku francúzskej alternatívnej skupine Phoenix a ich CD Wolfgang Amadeus Phoenix, ktoré je podľa Rolling Stone akousi francúzskou rockovo-elektronickou verziou nahrávok amerických The Strokes.

Hip-hop je zastúpený na štvorke v podobe albumu The Blueprint 3 jedného z najvýznamnejších raperov v dejinách známeho pod pseudonymom Jay-Z.

Prvú päticu toho najlepšieho z roku 2009 uzatvárajú pop-punkeri Green Day a ich nahrávka 21st Century Breakdown.

V Top 10 sa ešte nachádzajú ostatné albumy od experimentálno-rockovej formácie Dirty Projectors, hudobníčky Neko Case, muzikanta The-Dreama, alternatívnej kapely The xx a newyorskej skupiny Sonic Youth.