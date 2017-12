U2 žne úspechy. Skupina vraj zložila najlepšiu skladbu roka

Najlepšou skladbou roka 2009 je podľa prestížneho magazínu Rolling Stone pieseň Moment of Surrender od írskej skupiny U2. V TOP 10 je aj Jay-Z, Bruce Springsteen, Miley Cyrus či Lady GaGa.

30. dec 2009 o 16:30 SITA

Top 10 najlepších skladieb roka podľa magazínu Rolling Stone: 1. U2 - Moment of Surrender 2. Jay-Z featuring Alicia Keys - Empire State of Mind 3. Bruce Springsteen - Outlaw Pete 4. Miley Cyrus - Party in the USA 5. Phoenix - 1901 6. Pearl Jam - The Fixer 7. Dirty Projectors - Stillness is the Move 8. The Big Pink - Dominoes 9. Yeah Yeah Yeahs - Zero 10. Lady GaGa - Bad Romance

BRATISLAVA. Najlepšou skladbou roka 2009 je podľa amerického hudobného magazínu Rolling Stone pieseň Moment of Surrender od írskej pop-rockovej skupiny U2.

Nachádza sa na albume No Line On The Horizon (2009), ktorý je podľa redaktorov prestížneho periodika vôbec najlepšou nahrávkou roka.

Text k skladbe Moment of Surrender, ktorú hudobníci nahrávali v africkom Maroku, hovorí o závislosti od drog, ktorej príčinou je kríza viery.

Ako singel táto skladba nevyšla a je pravdepodobné, že ani nikdy nevyjde. Z CD No Line On The Horizon sa ako singel na trh dostali zatiaľ tri skladby - Get On Your Boots, Magnificent a na cenu Grammy nominovaná I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight. Štvrtým vydaným kúskom bude pieseň Breathe.

Na druhé miesto v rebríčku zaradili redaktori oceňovaný komerčný hit Empire State of Mind dvojice Jay-Z a Alicia Keys. Skladba oslavujúca New York, rodné mesto oboch interpretov, sa nachádza na raperovom ostatnom štúdiovom albume The Blueprint 3 (2009).

Tretia priečka za rok 2009 patrí Bruceovi Springsteenovi a jeho pesničke Outlaw Pete, ktorá otvára jeho ostatnú štúdiovku Working On a Dream (2009).

Veľkým prekvapením pre hudobných fajnšmekrov je určite zaradenie americkej popovej hviezdy Miley Cyrus na štvrté miesto, kde sa nachádza jej hit Party in the USA.

V kontraste s týmto singlom je na piatom mieste skladba 1901 francúzskej alternatívnej formácie Phoenix.

V Top 10 majú svoju pieseň aj Pearl Jam, Dirty Projectors, The Big Pink a Lady GaGa. Skladba roka 2009 podľa magazínu NME, singel Zero od Yeah Yeah Yeahs, zaradili redaktori Rolling Stone na deviate miesto.