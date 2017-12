Čo dnes naladiť v televíziách? Naše tri tipy

Hoci sa Štedrý deň nesie v znamení rozprávok, redaktorka oddelenia kultúry denníka SME Kristína Kúdelová svoj výber postavila inak.

24. dec 2009 o 6:49 Kristína Kúdelová

Arthur a Minimojovia



Markíza, 13.05

Nakrútil Piaty element, Janu z Arcu, Leona. Nakrútil teda niekoľko akčných filmov a v nich aj veľa násilných scén, pri ktorých si užívalo mladé, moderné publikum.

A potom sa zrazu schoval za svoj pracovný kútik a napísal tri roztomilé knižky o nežnom dieťati, snívajúcom chlapcovi, a vzápätí ich aj sfilmoval. V trilógii o Arthurovi a jeho kamarátoch Minimojoch zrazu vyniká neha Luca Bessona. Keď bol chlapcom on, jeho rodičia sa rozišli a založili si vlastné rodiny. Má pocit, že nepatrí ani do jednej, že len tak bezprízorne behá od jednej k druhej, podľa toho, kto si ho práve požičia. Zachránila ho fantázia a špeciálny zmysel pre humor.

To zostáva zrejmé pri každom filme, ktorý Besson nakrútil. To musí vidieť detské i dospelé publikum.

Good Bye, Lenin!



Filmbox, 15.45

Alexova mama bola presvedčená komunistka a o prevrate z roku 1989 naivne netušila len preto, že mala tesne predtým infarkt a ležala v nemocnici. Alex sa jej to spolu so sestrou snažil dlho tajiť, aby si náhodou neprivolala ďalší, a tak teda po celom Berlíne zháňal staré fľaše od uhoriek, starostlivo zakrýval výhľad na obrovský bilboard s coca-colou a spolu s kamarátom vyrábal falošné socialistické televízne noviny a púšťal ich z videa.

Good Bye, Lenin je trochu smutná a trochu nostalgická komédia s úžasnými momentmi. Za ten vrcholný možno považovať scénu, keď sa Alex vyberie do banky so starými východonemeckými peniazmi, ktoré jeho mama dlho skrývala. Úradník za prepážkou mu s kamennou tvárou hovorí, že už sa vymeniť nedajú. „Boli to naše peniaze, my sme na nich celý život robili!," vybuchne pred ním Alex, emocionálne i fyzicky unavený z celej, poriadne komplikovanej, situácie v rodine.

Áno, na obdobie socializmu sa môžeme hnevať, spomínať naň s trpkosťou, alebo sa smiať - ale bol to náš život, a ten predsa nechceme, ani nemôžeme vymazať.

U pokladny stál

ČT1, 15.35

"Toníku, nepij tolik kořalky!" Už spred dverí počujeme nášho uja Joža, ako cituje svoju obľúbenú filmovú repliku.

Už vieme, že si pred návštevou u nás preštudoval televízny program a že sa u nás chystá pozerať Vlastu Buriana. Pozerali sme ho spolu už tisíckrát, a budeme ho pozerať znovu. Budeme sa smiať a bez akéhokoľvek odporu prizerať na to, ako sa do súkromných životov vplietava filmová klasika, ako ich poznačila, zafarbila, pridala vôňu.

Môžu z nej pustiť ktorýkoľvek diel a môže to byť kedykoľvek - budem sa zabávať nad unikátnym komikom, ale najväčšiu radosť mi budú robiť spomienky. Prosto, film pre pamätníkov!