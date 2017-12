Čo dnes naladiť v televíziách? Naše tri tipy

Pozrite si výber toho najzaujímavejšieho, čo televízie dnes ponúknu. Vyberá redaktorka oddelenia kultúry SME Kristína Kúdelová.

25. dec 2009 o 9:43 Kristína Kúdelová

Na samotě u lesa

Joj, 10.00

Nemusí byť veľká, postačí, ak bude hneď obývateľná a najmä, ak bude na samote. Pražáci Lavičkovci, hrdí na svoje vzdelanie a priemerne rýchle auto by teraz chceli mať aj chalupu. Akčný biznisman v bielom obleku im jednu dohodí. Vonku za jej plotom je úžasná príroda - a vnútri? Zvláštny bonus. Majiteľ, dedo Komárek.

Klasickú českú komédiu Na samotě u lesa napísali Smoljak so Svěrákom, zrežíroval ju Jiří Menzel. Josef Kemr je ako dedo Komárek originálny, aktívny a so svojimi vedomosťami sa vyrovná hlbokým ponaučeniam rozhlasových rozprávok. Bohužiaľ, pani Lavičková také čosi neocení, rozčuľujú ju sliepky v dome, pokazená ruská posteľ, aj dedove pevné zdravie.

Bolo by krásne prežívať na vidieku nerušené letá a viesť na chalupe moderný životný štýl. No lenže aj ona časom pochopí, že ešte krajšie je nechať do neho vstúpiť múdreho človeka. Alebo prosto - človeka.

Srdcová sedma

ČT1: 21.35

Ukončite prosím výstup a nástup, dvere sa zatvárajú! Pravidelné hlásenie v pražskom metre ohlasuje posledné sekundy, ktoré umožňujú stihnúť vlak, alebo z neho vystúpiť. Niekto sa silou mocou pretlačí do vozňa, niekto radšej počká na druhú príležitosť.

Takých chvíľ zažívame denne niekoľko, ale nemáme pocit, že by nejako významne ovplyvňovali lineárne plynutie našich životov. Respektíve, nerozmýšľame nad nimi, aby sme si uchránili duševné zdravie. Ale autori filmu Srdcová sedma sa predsa len zamysleli. Rozvíjajú dva paralelné životy pre mladú Helen. V jednom živote stihla naskočiť na metro, v druhom nie, v jednom sa čosi dôležité stihla dozvedieť, v druhom nie. Jeden sa javí ťažší, ale zase krajší, druhý jednoduchší, ale zase chudobnejší... Javia sa javia, kým sa zase raz neobjavia na scéne jedny zatvárajúce sa dvere.

Večný svit nepoškvrnenej mysle

FilmBox 21.00

Film Večný svit nepoškvrnenej mysle by sa možno viac hodil na Svätého Valentína, lebo vtedy sa začína jeho príbeh. Ak je však človek sám a bez lásky, môže mu byť v podstate jedno, či celý jeho činžiak, mestská štvrť aj svet oslavuje Deň zaľúbencov alebo Vianoce.

Režisér Michel Gondry napísal tento scenár spolu s Andym Kaufmanom. Obaja sú poriadny výmyselníci a film má preto netradičnú štruktúru. A nielen on, má ju aj svet, v ktorom jeho hlavní hrdinovia žijú. Čas a priestor tvoria spolu viac ako len štyri dimenzie - teda aspoň tak sa to javí človeku, ktorému lekári práve mažú z mozgu všetky spomienky na jeho nešťastnú lásku. Preto sa spolu s autormi musíme pýtať: Keď dvaja ľudia od seba odídu, zostane ich niekdajšia spoločná láska ešte kdesi poletovať?

Škoda, že Gondryho romanca nie je úplne reálnou, že je tak trošku sci- fi a že jej príbeh presahuje súčasné možnosti vedy. Zamilovať sa do nej však rozhodne možné je!